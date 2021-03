SETTE STRADE AL TRAMONTO/ Su Rete 4 il film di Harry Keller (oggi, 14 marzo)

Oggi, domenica 14 marzo, alle 16.00 su Rete 4 va in onda il film western “Sette strade al tramonto”. La regia di questa pellicola è stata curata da Harry Keller, su soggetto e sceneggiatura ideati e sviluppati da Clair Huffaker, autore del romanzo “Seven Ways from Sundown” da cui è tratto il film. Il montaggio è frutto del lavoro di Tony Martinelli, con il ruolo di direttore della fotografia affidato a Ellis W. Carter, mentre le musiche della colonna sonora sono state composte in collaborazione tra William Lava e Irving Getz. Nel cast sono presenti tanti attori piuttosto famosi tra gli appassionati di genere western, tra cui: Audie Murphy, Barry Sullivan, John McIntire, Venetia Stevenson, Kenneth Tobey e Mary Field.

CAPTAIN PHILLIPS, LA STORIA VERA DEL FILM/ Il ritorno a casa da eroe, Obama..

SETTE STRADE AL TRAMONTO, LA TRAMA DEL FILM

Seven Jones (Murphy) è un giovane Texas Ranger al suo primo incarico, a cui è stato ordinato di catturare Jim Flood (Sullivan), un leggendario fuorilegge. Nonostante la sua inesperienza, Jones riesce a catturare il pistolero, ma presto scopre che trasportarlo in prigione non sarà facile. Flood, infatti, avverte Jones che non andrà mai più dietro le sbarre. Lungo la strada, diverse persone per vari motivi vogliono uccidere il giovane ranger. E mentre alcuni vogliono liberare il fuorilegge, altri cercano di sparargli. Durante il loro viaggio, il ranger e il suo prigioniero imparano a collaborare per sopravvivere. Iniziano a provare una sorta di rispetto l’uno per l’altro, quasi un’amicizia, ma sanno che alla fine sono dalla parte opposta della legge.

LEGGI ANCHE:

Captain Phillips - Attacco in mare aperto/ Tom Hanks: "la nave puzzava di vomito"CACCIA AL LADRO/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchcock (oggi, 12 marzo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA