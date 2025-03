Andrea Settembre, prima di partecipare a Sanremo Giovani e trionfare con la sua “Vertebre”, già molto amata dagli ascoltatori, è stato protagonista di diversi talent show. Il cantante, infatti, ha prima preso parte a “Io canto”, poi a “The Voice of Italy” (entrando nella squadra di Gigi D’Alessio) e infine a “X Factor” nel 2023, posizionandosi quinto. Nelle sue esperienze televisive, Settembre ha avuto modo di conoscere grandi coach con i quali confrontarsi ma allo stesso tempo anche mettere a punto le proprie conoscenze e competenze nel mondo musicale, che lo hanno portato fino a Sanremo Giovani.

Ma chi è Settembre, che ha scelto come nome d’arte proprio il suo cognome? Il cantante è nato a Napoli nel 2001 ed è molto legato alla sua terra d’origine tanto che spesso canta proprio in napoletano, come anche nella canzone che ha trionfato a Sanremo Giovani, con una piccola parte che rimanda alle sue origini partenopee.

Chi è Andrea Settembre: il trionfo a Sanremo Giovani con “Vertebre”

Nel 2024 è arrivata anche l’occasione di prendere parte a Sanremo Giovani per Andrea Settembre. Essendosi qualificato alla finale, il cantante napoletano è arrivato fino al palco dell’Ariston, dove si è esibito insieme ad altri tre finalisti. Dopo aver passato anche la semifinale, Andrea Settembre si è giocato la vittoria del concorso con Alex Wyse. Quello di Sanremo Giovani è stato un successo che il giovane classe 2001 ha voluto dedicare alla sua famiglia, non dimenticando di mandare anche una “frecciatina” a chi non era stato abbastanza fiducioso nei confronti del suo talento.

Dopo aver ottenuto il premio, infatti, Settembre ha dichiarato: “Molti non credevano in me e io ho finito per fare lo stesso”. Nonostante il suo percorso sembri netto e fatto di tappe importanti, evidentemente Settembre ha dovuto fare i conti con le sue insicurezze, che fortunatamente non ne hanno minato il carattere e la voglia di cantare.