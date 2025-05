SETTEMBRE, DAI TALENT SHOW AL SUCCESSO: “È ANCHE GRAZIE AI SOCIAL SE SONO…”

Chi è Settembre, l’artista esploso durante l’ultimo Festival di Sanremo e che sarà tra i protagonisti musicali che si esibiranno nel corso di “Con il cuore – Nel nome di Francesco”, in onda su Rai 1? Questa sera, infatti, a partire dalle ore 20.45 sulla rete ammiraglia del servizio pubblico l’appuntamento è con il programma condotto da Carlo Conti che, in diretta dal sagrato antistante la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, tra musica, racconto e solidarietà darà vita a una serata di beneficienza da non perdere: tra gli artisti presenti in scaletta, oltre ai vari Lucio Corsi, i Coma_Cose, Arisa e Rocco Hunt, figurerà pure il 23enne di origini campane e che ha spopolato sul palcoscenico del Teatro Ariston, trionfando nella sezione Nuove Proposte con il brano “Vertebre”. Scopriamo qualcosa a proposito di Settembre in attesa di vederlo esibire in quest’inedita cornice.

Per raccontare chi è Settembre, dobbiamo partire dalla sua biografia e da una carriera ancora breve ma già ricca di soddisfazioni e che, per il ragazzo nato e cresciuto in quel di Napoli, ha avuto una svolta grazie proprio ai social network. Classe 2001 e nato col nome di Andrea Settembre all’anagrafe, il cantautore partenopeo aveva cominciato a lavorare come speaker radiofonico prima di fare ben presto il suo esordio in televisione: a dodici anni aveva partecipato a “Io Canto” su Canale 5, cominciando intanto a pubblicare i primi singoli; ma la corrispondenza d’amorosi sensi col piccolo schermo era oramai avviata e, dopo “Fattore umano” il diretto interessato aveva fatto parte del team di Gigi D’Alessio per “The Voice of Italy”. Infine, dopo aver fatto parte del cast di “X Factor” nel 2023, gareggiando con la squadra di Dargen D’Amico, ecco le due puntatine a Sanremo: nel 2024 tra i Giovani e ottenendo il pass per lo stage principale del Teatro Aristo, dove nel 2025 Settembre ha vinto meritandosi anche il Premio della Critica “Mia Martini”.

SETTEMBRE, “C’È UNA COSA CHE NESSUNO CHIEDE MAI SU ‘VERTEBRE’ ED È…”

Forte di quest’ultimo anno da incorniciare, da pochi mesi Settembre ha anche pubblicato l’ep intitolato appunto “Vertebre” dalla title-track sanremese, negli ultimi tempi il 23enne cantautore indie e pop è diventato uno degli artisti più ricercati: se tuttavia non conosciamo molto a proposito della sua vita privata e nemmeno se sia al momento fidanzato oppure single, come sembra, certamente conosciamo molto di più sulla sua musica e la ‘poetica’ che vi sta dietro. Merito anche di alcune interessati interviste che Settembre ha concesso di recente, su tutte una chiacchierata con ‘Icon magazine’ e in cui, partendo dal testo del suo successo a Sanremo, ne ha approfittato per spaziare un po’: “C’è un punto della canzone, dove ci sono delle voci. E nessuno mi ha mai chiesto di chi sono… Di chi sono? Sono voci mie e dei miei amici durante un viaggio a Tenerife, in estate, l’anno scorso (…) Erano bei momenti. E per me erano un punto chiave”.

Sempre nel corso di quella intervista, Settembre si era pure lasciato andare a una riflessione sul ‘mestiere’ di cantante e sulle difficoltà che molti sembrano sottovalutare: “Ci vuole un po’ di ‘cazzimma’. Sembra retorica, ma è così. Io sono grato anche ai talent, anche quando è andata male. Ti forgia, quella roba lì” aveva ammesso candidamente, senza rinnegare il suo passato in quel genere di programmi. E in un’altra interessante intervista, concessa questa volta al portale di ‘Vogue Italia’, Settembre si era sbottonato su quelle che sono le sue fonti di ispirazione: “Pino Daniele, senza ombra di dubbio” aveva risposto senza pensarci troppo su il 23enne, stupendo poi invece per la sua seconda chiamata. “E poi… Billie Eilish. Sono due cose completamente diverse ma se si fossero incontrati sarebbe uscito qualcosa di davvero vicino a me: difficile dire cosa prenderei da Pino perché la lista è infinita (…) Invece da lei Eilish prenderei l’emotività”.