Andrea Settembre in arte solo Settembre è uno dei protagonisti di Sanremo con le Nuove Proposte ed è tra i finalisti di Sanremo Giovani. Con la sua musica e la sua spontaneità ha sorpreso tutti ed ha messo in mostra tutto il suo talento. Ma andiamo a vedere meglio chi è Andrea Settembre, un ragazzo napoletano che sta stupendo tutti.

Settembre nasce a Napoli nel 2001 e fin da piccolo mostra una grande passione per la musica. Inizialmente a soli 6 anni si iscrive a un corso di Danza ma pian piano capisce che è la musica la sua vera passione. Entra in un’accademia musicale e negli anni ha avuto spesso la possibilità di addentrarsi nel mondo dei reality, a partire da quando a 12 anni partecipa al programma Mediaset Io Canto e vince il Festival Show con la canzone Su. Ai microfoni del Tg Rai Campania ha parlato cosi:

“Conta molto la mia napoletanità, fa parte della mia personalità e mi piace giocare con le mie origini. Io associo Napoli a realtà ed autenticità, fa parte della mia vita. Stare qui a Sanremo è indescrivibile, non bisogna mai mollare, neanche quando le porte ci vengono sbattute in faccia e non dobbiamo mai fermarci”.

Settembre e la grande sorpresa relativa a Sanremo

Dopo Io Canto Settembre ha partecipato anche The Voice dove entra a far parte del team di Gigi D’Alessio dove mostra talento e grande determinazione. Viene eliminato ma si fa notare sul mondo web grazie a diverse canzone e una tenacia che lo porta a non mollare mai. Poi l’esperienza nel 2023 a X Factor e ora l’avvento con il Festival di Sanremo:

“Qui mi sto divertendo, è stancante ma è molto grande. Spero che mi capita più volte nella vita, mi sto divertendo e sto imparando tante cose. Salire su quel palco mi ha emozionato, parliamo del palco più ambito e già nelle prove sentivo una grande magia. Sto vivendo un sogno, non fatemi smettere di sognare, tutto questo è davvero incredibile”.

Andrea è molto riservato sulla sua vita privata e lo abbiamo notato in quel di Sanremo dove ha indossato una tuta del Napoli, la squadra del suo cuore. Una persona molto legata alle sue origini e a Sanremo si è fatto notare cantando il brano Vertebre, una canzone che ha stupito ed emozionato tutti il pubblico.