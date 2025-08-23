Andrea Settembre, vincitore di Sanremo Giovani con "Vertebre", chi è: il cantante ha preso parte a diversi talent show negli anni. Oggi è fidanzato?

Andrea Settembre, la carriera prima di Sanremo Giovani

Nato a Napoli nel 2001, Andrea Settembre è un volto conosciuto della musica. Prima di partecipare a Sanremo Giovani, che ha vinto nel 2025 con “Vertebre”, era stato infatti protagonista di altri talent, come Io Canto, The Voice of Italy e ancora X Factor. È però proprio sul palco dell’Ariston che il giovane artista partenopeo, profondamente legato alle sue origini e alle sue radici, si è messo definitivamente in mostra, facendo conoscere la sua arte. “Vertebre”, infatti, è riuscita a conquistare i favori del pubblico che l’hanno preferita al brano presentato da Alex Wyse, arrivato secondo. Ma non solo: Settembre ha trionfato al concorso e vinto inoltre anche il premio della critica dedicato a Mia Martini.

Andrea Settembre è fidanzato? “In questo momento…”

Andrea Settembre, anche noto con il solo nome di Settembre, non sembrerebbe avere una fidanzata in questo momento, o meglio, se così fosse lo ha tenuto privato. Il cantante, infatti, non è solito raccontare molto della sua vita privata e poche volte si è sbottonato su questioni che riguardano la sua situazione sentimentale. Si era parlato, durante Sanremo, di un flirt con Maria Tomba, sua collega allo stesso modo sul palco dell’Ariston: una storia mai confermata. E, l’ultima volta in cui ha avuto modo di parlarne, Settembre ha rivelato: “In questo momento sono innamorato solo della musica”. Nessuna fidanzata, dunque, in questo momento per Settembre, o almeno non secondo quanto dichiarato qualche tempo fa dall’artista napoletano.

