Nato a Napoli nel 2001, Andrea Settembre, conosciuto con il nome d’arte del suo solo cognome, ha alle spalle tantissimi talent show ai quali ha partecipato prima di prendere parte a Sanremo Giovani nel 2025 e vincere in finale con “Vertebre”, battendo Alex Wyse. Appassionato di musica fin da bambino, Settembre ha esordito nel 2013 nel talent show “Io canto”. Dopo ancora ha preso parte anche ad un secondo programma nel quale ha cercato di mettere in mostra il suo grande talento, “The Voice of Italy” condotto da Antonella Clerici, venendo inserito nel team di Gigi D’Alessio.

Nel 2023 è arrivato il vero e proprio salto di carriera per Settembre, che ha partecipato anche alla diciassettesima edizione del talent show X Factor, arrivando quinto. Nel 2024, poi, la partecipazione a Sanremo Giovani: dopo essere arrivati tra i finalisti si è qualificato per il palco dell’Ariston nella sezione “Nuove proposte”, prendendo parte a due serate con il suo brano, “Vertebre”, risultando vincitore. Il brano, inoltre, si è aggiudicato il Premio della Critica “Mia Martini”, il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla” e il Premio “Enzo Jannacci”, tutti nella sezione delle nuove proposte. Riconoscimenti importanti per il giovane artista che aveva già ottenuto un gran successo nelle precedenti esperienze in tv.

Settembre, chi è: la dedica dopo la vittoria a Sanremo Giovani

Dopo aver preso parte a Sanremo Giovani e aver trionfato tra le Nuove Proposte, Andrea Settembre ha voluto dedicare quel premio alla sua famiglia ma anche lanciare un messaggio importante a tutti coloro che non hanno creduto in lui prima di quel traguardo importante. Nonostante abbia preso parte a tanti talent show già da piccolino, Settembre non ha ottenuto il successo che pensava di meritare e lo dimostra il messaggio lanciato all’Ariston. “Molti non credevano in me e io ho finito per fare lo stesso” ha affermato il giovane artista napoletano, felice per la straordinaria vittoria.