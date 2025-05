Settembre, chi è il talentoso cantante ospite di Milly Carlucci a Sognando Ballando con le Stelle

C’è anche il promettente Andrea Settembre tra gli ospiti protagonisti di Sognando Ballando con le Stelle 2025. Ovviamente il classe 2001 non ha alcuna intenzione di gareggiare nel talent della Carlucci, bensì vuole apportare il suo contributo musicale nella prima serata di Raiuno, dopo aver vinto – pochi mesi fa – il Festival di Sanremo nella sezione nuove proposte. Con il suo brano Vertebre ha fatto scintille. Non si aspettava, Settembre, di aggiudicarsi la competizione, tantomeno di ricevere un’ondata di affetto simile.

Adesso, nel prime time di Raiuno, in compagnia di Milly Carlucci, può arrivare con la sua splendida voce ad un pubblico ancora più ampio e variegato. Un’occasione d’oro per farsi conoscere e confermare quanto di buono fatto vedere durante il Festival di Sanremo. “È stata una cosa troppo grande da mettere in parole, dovrei scrivere 18 libri”, ha confidato in una intervista rilasciata sulle pagine di Vogue.

Settembre, dal successo improvviso con Sanremo Giovani a Ballando con le Stelle: “Sono felice, ma…”

Settembre non si aspettava un successo simile, forse per questo il traguardo lo ha assaporato con ancora più gusto. “Ero già contento del fatto che Vertebre fosse arrivata a tante persone. Davvero non mi aspettavo di vincere”, ha spiegato il ragazzo. Sempre nel corso dell’intervista rilasciata al celebre magazine, Settembre si è aperto anche sulle sue fragilità e le sue debolezze.

Un’ammissione che lo rende ancora più umano e vicino a chi lo ascolta. “Mi sento vulnerabile, alcune volte anche non compreso”, racconta. “Ma mi sento ovviamente anche felice: sono un ragazzo di 23 anni a cui è successa una cosa bellissima”, aggiunge ancora Settembre, riferendosi alla sua ultima esperienza a Sanremo e al pubblico sempre più numeroso che ha deciso di seguirlo in questo suo viaggio nella musica.

