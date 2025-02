Settembre è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025, tra le categorie Nuove Proposte. Il giovane Andrea parteciperà alla finale dei giovani e la sua canzone ha colpito molto gli addetti ai lavori. Andrea è un ragazzo di Napoli nato nel 2001, andiamo a vedere meglio se Andrea ha una fidanzata ed eventualmente chi è lei.

Settembre è molto attivo sui social dove conta oltre 170 mila follower ma è molto riservato e tiene a mantenere la sua vita privata lontano dai pubblici riflettori. Su TikTok ha un grandissimo seguito con oltre 1 milioni di seguaci e il pubblico giovane segue con interesse le vicende che lo caratterizzano. Possiamo dire quindi che è abbastanza popolare sui social.

Sulla sua vita privata trapela molto poco e al momento Andrea non dovrebbe essere fidanzato. O al momento non ci sono rumors che avallerebbero questa possibile tesi. Per quel che riguarda la sua vita privata Settembre è molto riservato e tiene molto a questo aspetto, la sua avventura in quel di Sanremo sta procedendo molto bene.

Festival di Sanremo 2025, le ultime su Settembre

In passato ci sono stati rumors riguardo un suo presunto flirt con Maria Tomba, concorrente con lui a X Factor 2025. Però non vi è stata nessuna conferma ufficiale e da quel momento non ci sono stati rumors riguardo altri possibili flirt, che eventualmente non riguardano cosi il mondo del gossip.

In questo momento il protagonista di Sanremo Giovani 2025 non pensa al gossip o alla vita privata ma si concentra specialmente sulla sua carriera che vive un periodo di crescita e il protagonista di Vertebre ha raccontato questa sua esperienza sanremese e il significato della città di Napoli per lui:

“Approdare all’Ariston è stata un’emozione enorme per me, sono al settimo cielo e sono entusiasta di poter cantare Vertebre davanti a tutti”. Il cantante ha poi fatto chiarezza ufficialmente sulla sua situazione sentimentale: “Sono a Sanremo con il mio staff, i miei genitori, mio fratello e la sua fidanzata. Io invece in questo momento sono single”, ha annunciato il giovane e talentuoso ragazzo poche ore fa.