Settembre è fidanzato? Il gossip dal passato del cantante

Tra i finalisti di Sanremo Giovani 2025 troviamo anche Settembre, che da questa sera si giocherà le sue carte all’Ariston sperando di tagliare il traguardo della vittoria finale. E ovviamente è tanta la curiosità intorno alla figura del giovane artista, con i fan che si domandano se il suo cuore sia tornato a battere e se ci sia o meno una donna al suo fianco in questa fase di vita.

Stando al gossip, per il momento Settembre non sarebbe fidanzato, ma dal suo passato è spuntata la voce riguardante Maria Tomba, collega che ritroverà sul palco dell’Ariston nella fase finale di Sanremo Giovani 2025: i due hanno avuto una frequentazione quando erano avversari a X-Factor? Anche Settembre infatti ha preso parte al talent musicale, facendo parte della squadra di Dargen D’Amico e Maria si lasciò andare a una curiosa confessione a riguardo. “C’è una persona che mi aggrada molto, quando mi sta vicino mi fa girare la testa”.

Settembre e l’amore con Maria Tomba: come sono andate le cose?

Alle voci di flirt con Maria Tomba ai tempi di X-Factor non hanno fatto seguito altri gossip riguardo al rapporto tra Settembre e la collega. Non è dato sapersi se il giovane artista abbia avuto altri flirt, si presume di sì, anche se non è finito sotto la lente d’ingrandimento del gossip, al contrario di quanto accaduto invece con Maria Tomba nel periodo del talent di Sky.

L’artista napoletano, che si appresta a partecipare a Sanremo Giovani 2025 con la canzone Vertebre, ha raccontato: “Provo a parlare della mia generazione alle altre generazioni secondo il mio punto di vista. Avere 20 anni è sempre difficile, in questa era ancora di più. Non sei un adulto ma non sei un adolescente: stai cercando il tuo posto nel mondo” le parole del cantante napoletano che racconterà sul palco le difficoltà dell’avente vent’anni ai tempi di oggi.

