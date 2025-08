Settembre è un film sentimentale e drammatico con un cast corale diretto da Giulia Steigerwalt. David di Donatello a Barbara Ronchi come miglior attrice

Settembre, film su Rai 3 diretto da Giulia Steigerwalt

La prima serata di Rai 3 di venerdì 1 agosto 2025, alle ore 21:20, vede la messa in onda della commedia drammatica del 2022 dal titolo Settembre. Si tratta di un film italiano prodotto da Groenlandia in collaborazione con Rai Cinema, scritto e diretto da Giulia Steigerwalt, qui al suo esordio dietro la macchina da presa e che nel 2024 ha fatto parlare di sé per il suo secondo film, Diva Futura, che parla della nascita del porno in italia, da un’autobiografia di Riccardo Schicchi.

Le musiche sono del compositore Michele Braga che quest’anno ha dato vita alla colonna sonora di un altro esordio alla regia, quello di Luca Zingaretti, con il film La casa degli sguardi.

Sono diversi i protagonisti della pellicola le cui storie si intrecciano in una sinfonia corale: Barbara Ronchi, Fabrizio Bentivoglio, Thony, Andrea Sartoretti, Tesa Litvan e altri.

La trama del film Settembre: non è mai troppo tardi per trovare l’amore

Settembre racconta le vite sentimentali di diversi personaggi legate da un filo rosso: rendersi conto di non vivere la vita che si desiderava e che i sogni non vanno mai in prescrizione. Maria è un’adolescente alle prese con le prime esperienze che si scopre innamorata del suo migliore amico Sergio.

Francesca è la mamma di Sergio che scopre di avere una malattia degenerativa che le fa rimettere tutto in discussione e si lega sempre di più alla sua amica Debora, a sua volta moglie tradita. Infine c’è il medico curante di Francesca, Guglielmo, che una sera, mentre quest’ultima si ritrova a bere in un bar, la incontra e le racconta della sua lunga relazione con una prostituta di nome Ana.

Tutti cercano disperatamente di riappropriarsi della propria esistenza cercando finalmente qualcosa di vero e autentico da vivere per ricominciare.