Il primo verdetto di Sanremo 2025 è arrivato nel corso della terza serata: Settembre è il vincitore della categoria Nuove Proposte a Sanremo 2025. La sua canzone – ‘Vertebre’ – ha spopolato in queste settimane sui social e non solo per poi raggiungere l’apice proprio qualche ora con il trionfo nella categoria della kermesse dedicata alle stelle emergenti della musica italiana. Toccante la sua commozione sul palco dell’Ariston, un punto di partenza per uno slancio professionale decisamente unico. A poche ore dal trionfo, Settembre ha scelto il salotto de La Volta Buona – in collegamento – per raccontare le emozioni del mattino seguente la vittoria a Sanremo Nuove Proposte 2025.

“Questo è un brano che non è stato semplice da scrivere, sono entrato in contatto con emozioni che avevo un po’ represso e che poi ho sfogato proprio con la scrittura”, inizia così Settembre a La Volta Buona spiegando dunque il senso della canzone vincitrice a Sanremo Nuove Proposte 2025 che lui stesso ha svelato essere autobiografica. Sul mix tra italiano e dialetto napoletano ha invece aggiunto: “E’ una cosa che mi piace, mi viene naturale; unisco sempre le mie origini alla scrittura”.

Settembre a La Volta Buona: “Mamma commossa per la mia vittoria a Sanremo Nuove Proposte 2025…”

Settembre – vincitore di Sanremo Nuove proposte 2025 – ha spiegato come il trionfo nella kermesse sia motivo d’orgoglio non solo per sé stesso ma soprattutto per i suoi amati genitori e tutta la famiglia: “Mamma si è commossa, in questo periodo mi ha sempre detto: ‘Ricorda il piccolo Andrea che ha sognato questa cosa e ora sta gioendo con te’…”. Colpisce anche la simpatia del giovane cantante e talento della musica italiana, soprattutto quando si tratta di parlare del suo nome d’arte: “E’ il mio cognome, sono parente di ‘Mina Settembre’!”. Poi, dopo il simpatico saluto a Serena Rossi, viene incalzato da Caterina Balivo sul giorno di San Valentino e su una possibile fidanzata: “Festeggerai con qualcuno? Sei innamorato”. Sul tema sentimentale il giovane cantante ha però glissato: “No, adesso sono innamorato solo della musica”.