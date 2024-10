La settimana corta in Italia è un’idea sperimentale che piace al centrosinistra ma non al centrodestra. E allora la proposta di Legge è destinata ad un confronto politico tra maggioranza e opposizione, dove attualmente i leader del M5S, Pd e Si e Verdi sono quelli favorevoli.

La sperimentazione della settimana corta italiana prevede la riduzione del lavoro da 40 a 32 ore alla settimana, ma con venti emendamenti proposti dalla opposizione è stato sentimentalizzato il dissenso verso questo intervento.

Settimana corta in Italia: il dissenso in 20 emendamenti

La settimana corta in Italia sembra non piacere a tutti gli esponenti politici (soprattutto alla opposizione). Motivo per cui l’esame sarà sottoposto alla commissione Lavoro alla Camera così da poter esaminare il testo (in previsione per domani, mercoledì 23 ottobre 2024).

Gli emendamenti prevedono l’abolizione di una parte o perfino tutto il testo nella sua interezza. L’obiettivo della maggioranza è di portare i turni di lavoro da 5 a 4, ridurre le ore di lavoro da 40 a 32 e senza impattare in alcun modo sul salario mensile.

L’opposizione presenta nel testo tre proposte differenti. La versione ufficiale propone quanto descritto ma non come obbligo per le imprese, che potranno attuare la settimana corta a loro piacimento (dunque è una misura facoltativa) e della durata massima di 3 anni.

Gli incentivi per le imprese

Per incentivare la settimana corta in Italia il Governo sta pensando di alleggerire il pressing fiscale in misura proporzionale a quanto viene effettivamente ridotto l’orario di lavoro, nella misura compresa tra il 30% e massimo il 50% / 60%.

Con questa sperimentazione il Governo spenderebbe complessivamente 600 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro da esborsare nel 2024, e la restante parte nei successi anni (2025 e 2026).

La maggior parte degli italiani sarebbero contenti di lavorare meno per avere più tempo per i propri cari, senza però inficiare negativamente sul salario mensile (che resta uguale).

Al momento le prospettive non sono rosee, il testo potrebbe essere soppresso o revisionato in parte.