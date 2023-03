SETTIMANA DELL’ASTRONOMIA 2023/ Alla scoperta della storia di Marte e dei suoi segreti

Una settimana dedicata alla scoperta della storia di Marte, una vera esplorazione del “Pianeta Rosso”, dei suoi segreti anche più drammatici, attraverso il contributo di alcuni dei massimi esperti in materia. Attorno a questo protagonista della ricerca spaziale dal 17 al 22 aprile 2023 si svolgerà la quarta edizione della Settimana dell’Astronomia, organizzata da Fondazione Lombardia per l’Ambiente in collaborazione con Associazione Euresis e INAF – Osservatorio Astronomico di Brera.

L’evento, completamente gratuito, si articolerà in diverse iniziative di carattere scientifico e divulgativo, rivolte in particolare alle scuole secondarie di I e II grado, agli appassionati e al grande pubblico. A partire proprio dalla mostra “MARTE. Un mondo di cose nuove”, realizzata dall’Associazione Euresis, allestita per tutta la settimana di aprile a Seveso (MB), negli spazi dell’Auditorium del Centro Studi e Formazione Ambientali, aperta al pubblico e con la possibilità di visite guidate per le scuole.

Insieme alla mostra, com’è tradizione della Settimana dell’Astronomia, alcuni tra i principali studiosi di Marte e dello spazio che circonda il nostro pianeta racconteranno diversi aspetti di questa importante traiettoria della ricerca spaziale. “Marte aspettaci… quasi ci siamo”, è il titolo dell’intervento a cura di Amalia Ercoli Finzi, Professore Onorario Politecnico di Milano, in programma lunedì 17 aprile; mercoledì 19 aprile sarà invece Agnese Mandrino, responsabile dell’Archivio storico dell’Osservatorio astronomico di Brera di Milano, a parlare nell’incontro “Da Brera a Marte: Giovanni Schiaparelli esploratore del pianeta rosso”. Pensate espressamente per le scuole secondarie di I e II Grado, martedì 18 e giovedì 20 aprile sono in calendario le conferenze del mattino: “Verso Marte e ritorno. La missione Mars 2020 e la campagna Mars Sample Return”, grazie al contributo fornito da Marco Dolci, Lead Robotics Systems Engineer presso Autonomous Systems Division – NASA’s Jet Propulsion Laboratory – CalTech; “Destinazione Marte… ma le radiazioni?” è il tema scelta da Giorgio Baiocco, Professore di Fisica medica e radiobiologia, Università di Pavia.

Lo spazio da conoscere sarà presentato anche nella forma dell’osservazione diretta, grazie alla collaborazione con l’Osservatorio astronomico di Brera, che permetterà di osservare il cielo presso la sede di Merate dell’Osservatorio astronomico di Brera.

Come tutti gli eventi promossi dalla Fondazione, la Settimana dell’Astronomia è realizzato grazie a collaborazioni e patrocini istituzionali scientifici e istituzionali: dal Politecnico di Milano all’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università Milano Bicocca, INAF, fino al patronato di Regione Lombardia e al patrocinio della Città di Seveso.

Informazioni e dettagli sono consultabili qui.



