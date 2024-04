SETTIMANA DELL’ASTRONOMIA 2024/ Oltre 1.200 partecipanti e circa 400 studenti

Oltre 1200 partecipanti, di cui 700 in presenza e altre centinaia collegate, principalmente da scuole primarie e secondarie di I e II grado della Lombardia. I dati della Settimana dell’Astronomia 2024 – dedicata al tema “Dalle Stelle alla Terra: un pianeta straordinario” – confermano la continua crescita di questo appuntamento scientifico divulgativo, declinato in un’offerta trasversale con una mostra, quattro conferenze e momenti dedicati all’osservazione del cielo.

L’iniziativa, nata nel 2019 per volontà di Fondazione Lombardia per l’Ambiente ed Euresis, si è allargata fino a includere una collaborazione prestigiosa con l’INAF – Osservatorio Astronomico di Brera e il coinvolgimento di personalità scientifiche di livello, come Amalia Ercoli Finzi, membro del comitato scientifico della manifestazione e protagonista di una conferenza.

Ad arricchire il programma anche le due serate speciali per ammirare il cosmo organizzate all’Osservatorio Astronomico di Merate, nelle quali i visitatori hanno potuto osservare il cielo e in particolare la Luna.

«Fedele alla propria mission di sviluppare quanto più possibile una cultura ambientale, la Fondazione ha un’attenzione particolare al mondo della scuola e dell’educazione in generale: per questo dedichiamo tempo e risorse per organizzare momenti di approfondimento come quello dedicato all’Astronomia, offrendo la possibilità di visite guidate e incontri con esperti del settore, accompagnando i più giovani e i loro insegnanti alla scoperta dei contenuti raccolti da chi studia l’Universo e la sua composizione», spiega Fabrizio Piccarolo, Direttore di Fondazione Lombardia per l’Ambiente.

«Quest’anno – aggiunge Maria Grazia Giralico, professoressa dell’IIS Falcone-Righi di Corsico, una delle scuole che hanno partecipato al programma – la Settimana dell’Astronomia ha permesso a numerosi studenti delle nostre scuole di approfondire i temi scientifici della rassegna (connessi al legame tra nascita dell’universo e origine della vita sulla Terra) e anche di supportarli nell’orientamento verso l’università o il proprio futuro professionale».

La rassegna – i cui contenuti sono reperibili sul sito www.lasettimanadellastronomia.it è considerata con attenzione dal territorio, e ha ottenuto il patrocinio di Città di Seveso, INAF – Osservatorio Astronomico di Brera, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Milano Bicocca, insieme al patronato di Regione Lombardia.

Le conferenze e i contenuti multimediali della Settimana dell’Astronomia 2024 possono essere rivisti cliccando qui.

