SETTIMANA DELL’ASTRONOMIA/ Da Milano a Marte, Schiaparelli tra scienza e fantascienza

Scienza o fantascienza? Due ambiti apparentemente distinti e distanti, ma decisamente più vicini nel rivoluzionario lavoro di Giovanni Virginio Schiaparelli, lo scienziato che nella seconda metà dell’800 ha scoperto i “canali” di Marte, diventando “inventore” dei marziani anche a causa di un malinteso linguistico, e di un’attività divulgativa diversa rispetto agli scritti puramente scientifici. Tutto questo osservando il cielo dal centro di Milano.

Dal 1862 nominato direttore dell’Osservatorio astronomico di Brera, a Milano, Schiaparelli è famoso in tutto il mondo per le sue osservazioni di Marte, cominciate quasi casualmente mentre esplorava le potenzialità del nuovo telescopio dell’Osservatorio astronomico di Brera, entrato in attività nel 1875. Un telescopio, di provenienza tedesca, che a causa dei costi era stato addirittura oggetto di dibattito nel parlamento di un’Italia appena unificata.

Il suo lavoro fu rivoluzionario e gli permise di disegnare delle mappe del Pianeta rosso molto diverse da chi lo aveva preceduto e rimaste in uso fino a qualche decennio fa. Mentre gli astronomi precedenti avevano semplicemente fatto disegni di ciò che vedevano attraverso l’oculare, Schiaparelli applicò invece un vero e proprio metodo cartografico seguendo lo stesso principio che si usa per la topografia terrestre. Come spiegano gli scienziati e ricercatori dell’Inaf, Schiaparelli utilizzò gli stessi metodi di triangolazione usati per le carte geografiche terrestri: scelse un punto di riferimento principale, in questo caso la direzione dell’asse di rotazione del pianeta e la posizione della calotta polare australe, trovò degli elementi facilmente distinguibili sulla superficie marziana, misurò le loro coordinate e disegnò poi quello che si trova all’interno di ogni settore della griglia così costruita, cercando di rispettare il più possibile le proporzioni delle caratteristiche che osservava.

I risultati sono stati sorprendenti: delle mappe di Marte che sono divenute la base degli studi della superficie marziana fino ai giorni nostri, quando i rover hanno cominciato a scattare fotografie del Pianeta rosso. I marziani non sono ancora stati trovati, ma di Marte rimane ancora molto da scoprire. Il salto di tecnologia disponibile, dalle osservazioni di Schiaparelli, lascia ben sperare sulle possibilità che si prospettano.

Del contributo di Schiaparelli allo studio di Marte si discuterà mercoledì 19 aprile alle 17.00, presso l’Osservatorio astronomico di Brera, nella conferenza “Da Brera a Marte: Giovanni Schiaparelli esploratore del Pianeta rosso”, tenuta da Agnese Mandrino, responsabile della biblioteca e dell’archivio storico dell’Osservatorio astronomico di Brera.

