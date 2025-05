Quella che arriva da Settimo Torinese è una vicenda sulla quale stanno ancora indagando gli inquirenti per capirne gli effettivi contorni e che per ora sembra vertere attorno all’ipotesi di un’intossicazione da farmaci che si sarebbe rilevata letale per il 14enne Lorenzo Notario trasportato d’urgenza in ospedale lo scorso venerdì 2 maggio dopo aver trascorso una normalissima (almeno, apparentemente) serata fuori con i suoi amici d’infanzia: a trovare il corpo ormai quasi senza vita del ragazzo sarebbero stati i suoi nonni – residenti, appunto, a Settimo Torinese – dai quali era in visita per alcuni giorni; mentre a nulla sarebbe servito l’urgente trasporto in ospedale.

Cos’è successo al 14enne morto a Settimo Torinese: il mix letale di farmaci e alcool e l’insufficienza respiratoria

Partendo dal principio, secondo quello che si è riuscito a ricostruire fino a questo momento il 14enne – originario di Settimo, ma trasferitosi assieme alla sua famiglia in quel di Bricherasio, alle porte di Ivrea – la sera del Primo maggio è uscito per le via della cittadina assieme ai suoi amici dove si sarebbe dilettato nel fare le cose che di norma fanno i ragazzi della sua età: rientrato attorno a mezzanotte era stato visto dai nonni poco lucido, ma comunque in grado di raccontare quanto accaduto poco prima e di mettersi a letto senza difficoltà; ipotizzando che potesse aver bevuto un paio di birre o drink.

La mattina seguente, i nonni sono andati a svegliare il nipote trovandolo riverso a terra in fin di vita e nonostante immediato l’intervento dei paramedici di Settimo Torinese, una volta giunto all’ospedale San Giovanni Bosco sarebbe già stato troppo tardi per riuscire a salvarlo: da subito gli inquirenti hanno interpellato gli amici che erano con lui quella sera e disposto il sequestro e l’analisi del suo cellulare; mente ora i medici legali hanno definito che la morte sarebbe legata ad un’insufficienza respiratoria legata all’assunzione di un’eccessiva quantità di farmaci con una tesi avvalorata anche dalle ricerche web sugli effetti del mix tra alcool e psicofarmaci fatte quella notte.