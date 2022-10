Seul, strage a festa Halloween: oltre 120 morti/ Video: persone travolte dalla calca…

Una festa di Halloween si è trasformata in una strage a Seul, con 120 morti e centinaia di feriti, ma con un bilancio destinato a peggiorare. La tragedia è avvenuta in un vicolo vicino all’Hamilton Hotel, nel quartiere di Itaewon, zona della capitale della Corea del Sud che è famosa per le feste. Qui si è creato un assembramento massiccio di persone. Una marea di gente per celebrare il primo evento di Halloween senza mascherine per il Covid. All’inizio della serata sono circolate le prime segnalazioni sui social media, con diverse persone che hanno sottolineato come l’area fosse così affollata da sembrare insicura. Poi sono circolati video di molte persone stese in strada che ricevono soccorsi.

Vulcano dormiente si risveglia dopo 800 anni?/ Rilevata attività sul Monte Edgecumbe…

L’ultimo bilancio fornito dai vigili del fuoco in conferenza stampa parla di centinaia di feriti che hanno accusato sintomi di un arresto cardiaco e lesioni da schiacciamento. In 120 al momento hanno perso la vita. Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Yonhap, un centinaio di persone hanno chiamato il numero per le emergenza dichiarando di avere difficoltà respiratorie, molte di loro sono state sottoposte a rianimazione cardiopolmonare (Rcp). Il sindaco di Seul, Oh Se-hoon, ha interrotto il suo viaggio in Europa per tornare in Corea del Sud a seguito di quanto accaduto.

"Ucraina ha attaccato con i droni la flotta russa"/ Mosca accusa UK: "Coinvolto!"

SEUL, CALCA A FESTA HALLOWEEN: 100MILA PERSONE IN STRADA

La dinamica non è stata ancora chiarita, ma di sicuro c’è che centinaia di persone sono rimaste coinvolte. Le immagini sono impressionanti: mostrano decine di persone stese a terra lungo una strada di Seul, molte delle quali sottoposte a manovre di rianimazione cardiaca. Col passare delle ore sono trapelate informazioni che hanno reso chiara la proporzione della tragedia durante la festa di Halloween. Le autorità hanno stimato che nella zona si trovassero 100mila persone per festeggiare il primo evento senza restrizioni, in particolare senza l’obbligo di mascherine. Dalle prime ricostruzioni è emerso che la calca avrebbe cominciato a spingere in avanti lungo una via stretta poco distante dall’Hamilton Hotel. Non è chiaro se ci sia un evento scatenante, ma alcuni media coreani riportano che a scatenare il marasma potrebbe essere stata la presenza di una celebrità in un bar poco distante, dove i giovani avrebbero iniziato a precipitarsi finendo per travolgersi a vicenda.

Maurice Hastings scagionato dopo 38 anni grazie a prova Dna/ "È innocente"













© RIPRODUZIONE RISERVATA