Seva Borzak Jr, figlio di Gabriella Ferri/ “Viveva momenti di felicità e ansia”

Seva Borzak Jr ricorda la mamma Gabriella Ferri

Seva Borzak Jr è il figlio di Gabriella Ferri nato dal matrimonio con Seva Borzak. Il figlio ancora oggi ricorda con grande affetto e commozione la madre scomparsa nel 2004 a causa di un incidente. La cantante di “Remedios”, infatti, è caduta dalla finestra della sua abitazione di Roma. Un lutto enorme per la musica italiana e per tutto il mondo dello spettacolo, anche se i malpensanti collegano la caduta dalla finestra ad un gesto estremo dell’attrice e cantante romana. Gabriella Ferri, infatti, ha sofferto di depressione. Il male dell’anima, invisibile all’occhio umano, la portò nel 1975 alla tragica scelta di togliersi la vita subito dopo la morte del padre Vittorio. Per fortuna fu un tentativo andato a male, visto che Gabriella riuscii a salvarsi.

Il figlio Seva parlando della madre ha rivelato: “lei era felice? Era un equinozio, come il giorno e la notte, aveva dei momenti di profonda felicità, di allegria, armonia e pace, e poi momenti turbolenti, difficili, di timore, di ansia. Tutti abbiamo alti e bassi, ma lei era molto sensibile e quindi soffriva di più”.

Chi è Seva Borzak Jr, il figlio di Gabriella Ferri

Ma chi è Seva Borzak Jr? Il figlio nato dall’amore tra Gabriella Ferri e Seva Borzak ha ricordato la sua infanzia. “Ero figlio unico, non avevo concorrenza, le facevo tutte le confidenze, molto di più che a mio padre. In seconda elementare mi ero innamorato e la prima cosa che ho fatto l’ho detto a mia mamma, le potevo dire tutto, non avevo alcun pudore, ero molto vicino in questo. Lei mi consigliava di fare tutto con amore” – ha detto negli studi di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone.

Non solo, il figlio di Gabriella Ferri ha anche aggiunto: “la mia figlia più grande se la ricorda bene, avevano una relazione molto speciale. Un feeling di complicità. Le somiglia molto, segue i suoi passi nell’ambito della musica”.

