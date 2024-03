Seva Borzak, marito di Gabriella Ferri/ Dal matrimonio in Venezuela alla nascita del figlio Seva jr

Approfondiamo la vita privata della cantautrice Gabriella Ferri: l’amore per il marito Seva Borzak, padre del figlio Seva Jr

Forse non tutti sanno che la cantautrice Gabriella Ferri ha avuto due grandi amori nel corso della sua vita e altrettanti matrimoni: il primo con Giancarlo Riccio e il secondo con Seva Borzak, dal 1972 al 2004, anno in cui la cantante è morta. La gioia più grande della cantautrice è stata certamente la nascita del suo unico figlio, Seva Borzak jr, nato dalla storia d’amore tra l’artista e appunto il secondo marito Seva Borzak, imprenditore americano di origine russa.

Il figlio Seva jr non ha mai fatto mistero di aver coltivato maggiore feeling con mamma Gabriella nel corso degli anni, rispetto al padre Seva Borzak. Del feeling speciale con mamma Gabriella Ferri e del rapporto con il padre, Seva ne aveva parlato nel 2021, in una bella intervista rilasciata nel salotti di Serena Bortone.

Il marito di Gabriella Ferri è stato presidente della divisione sudamericana della Rca e sposò la celebre cantautrice in Venezuela all’inizio degli anni settanta. Il figlio Borzak jr è arcidiacono della chiesa ortodossa russa ma spesso è apparso in tv per ricordare la madre Gabriella Ferri e parlare del rapporto con il padre Seva Borzak, di cui porta lo stesso nome. A proposito del padre e della mamma, Borzak junior menziona spesso il primo incontro tra i suoi genitori, che si conobbero a Caracas e si sposarono soli tre mesi dopo.

Per lui sua madre e suo padre hanno rappresentato un punto di riferimento importante, specialmente la mamma. “Davvero è stata la mia migliore amica. Faceva tutto con e per passione e intuiva chi aveva passione e chi no. Su questa base sceglieva le amicizie”, ha raccontato.











