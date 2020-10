Sevlaggia Lucarelli e Francesca Barra Vs Mario Balotelli/ “Degrado! Volgare come…”

SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO ALFONSO SIGNORINI E BARBARA D’URSO

Selvaggia Lucarelli contro Alfonso Signorini e Barbara d’Urso. A quest’ultima non le ha mandate di certo a dire nemmeno nei giorni scorsi, ma oggi la giornalista si concentra sul direttore e conduttore del Grande Fratello Vip 2020 reo non solo di aver permesso che Mario Balotelli facesse il suo show offendendo Dayane Mello e tutte le donne, ma sottolineava anche la ‘bravura’ della modella nell’essere riuscita a stare con il calciatore. Uno spettacolo che Selvaggia Lucarelli definisce un vero e proprio degrado perché subito dopo Alfonso Signorini ha chiesto sui social a Mario Balotelli di fare le sue scuse a tutti ma dicendosi anche pronto ad accoglierlo in casa e questo non fa altro che aggravare la sua posizione. A questo poi la Lucarelli somma il fatto che a Canale5 ormai si continua a cadere sempre più in basso proprio come si fa “la domenica sera”. In particolare, Selvaggia ha scritto su Instagram: “Non è tanto quel subumano di Balotelli che arriva e fa una battuta squallida, imbarazzante, da convinto maschio alfa a una sua ex, ma le risatine di sottofondo. E Signorini che: “Ahhhh hai capito Dayane?”, incapace di dirgli: “ma che schifezza hai detto?”….P.s. Certo, dopo aver letto Twitter il conduttore lo invita a chiedere scusa, ricordandogli però che è il benvenuto nella casa se vuole. Dunque se prima non aveva capito la battuta, dopo che l’ha capita l’ha ritenuto degno di stare nella sua tv. Che degrado”.

L’AFFONDO DI FRANCESCA BARRA A MARIO BALOTELLI (E NON SOLO)

A calcare la mano contro Mario Balotelli ci ha pensato anche Francesca Barra che sui social ha preso di mira anche quella sorta di spiegazione e giustificazione che il calciatore ha dato sui social dopo la sua battuta volgare e fuori da ogni senso. Il suo discorso è diventato poi più ampio e non solo rivolto al Calciatore ma anche alle donne che hanno assistito mute alla sua volgarità, compresa Antonella Elia: “Il problema è che oltre a @mb459 c’erano donne presenti, che avrebbero dovuto rispondergli a dovere. Una su tutte l’opinionista in studio. Perché fino a quando resteremo mute difronte a certe bassezze, saremo COMPLICI e deboli. Volete le luci della ribalta? Meritatevele lasciando un segno. Per una volta siate esemplari, lasciate chi vi offende a bocca chiusa, abbiate il coraggio per non condividere lo stesso spazio”.



