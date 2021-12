Sex & the City, Mr Big muore d’infarto dopo pedalata/ Azioni azienda cyclette a picco

In Sex & the City muore d’infarto Mr. Big, subito dopo avere fatto cyclette e poco prima di farsi una doccia: il grande amore di Carrie se ne va così. Tuttavia, in questo articolo non vogliamo concentrarci sulla trama, quanto piuttosto sulla ricaduta che questa scena ha avuto sulla Peloton, l’azienda che produce (anche) la cyclette utilizzata nella scena della serie. Le sue azioni in borsa sono letteralmente crollate: -11,3% il giorno dell’uscita della serie, -5% il giorno successivo.

Un calo pauroso, con Suzanne Steinbaum, cardiologa, che è intervenuta nella nota ufficiale dell’azienda: “Sono sicura che i fan di Sex and The City siano rattristati dalla notizia che Mr. Big è morto per un attacco di cuore. Mr. Big ha vissuto quello che molti chiamerebbero uno stile di vita stravagante – includendo cocktail, sigari e grandi bistecche – ed era a serio rischio infarto, poiché aveva avuto un precedente evento cardiaco nella sesta stagione della serie. Queste scelte di vita e forse anche la sua storia familiare, che spesso è un fattore significativo, sono state la probabile causa della sua morte. Andare in sella alla sua Peloton Bike potrebbe anche aver contribuito a ritardare il suo evento cardiaco”.

SEX & THE CITY E IL CASO CYCLETTE: LA “PELOTON” VERSO LE VIE LEGALI?

In riferimento ancora alla vicenda legata all’impiego della cyclette in Sex & the City, la Peloton ha voluto chiarire di non essere a conoscenza di come sarebbe stata usata la bici nella serie “per ragioni di riservatezza”. Va specificato che nella scena della serie televisiva interviene con tempestività Miranda (interpretata da Cynthia Nixon), la quale afferma esplicitamente che la cyclette non è affatto la causa della morte di Big (anzi, spesso e volentieri i cardiologi suggeriscono ai loro pazienti di svolgere attività fisica anche moderata, così come una pedalata da fermi o una passeggiata di mezz’ora, ndr).

Rimane, però, il tracollo in borsa della Peloton, che ora starebbe pensando di adire le vie legali per il danno subìto: vedremo se si concretizzerà nei prossimi giorni tale scenario.



