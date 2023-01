Sex & The City/ Su Rai 2 il film con Sarah Jessica Parker e Kristin Davis

Sex & The City, film su Rai 2 diretto da Michael Patrick King

Sex & the city è un film del 2008 di genere commedia, che andrà in onda su Rai 2 alle ore 23.15 il giorno 1 gennaio. Il film è stato prodotto in lingua originale inglese e diretto da Michael Patrick King. È stato girato negli Stati Uniti d’America, e la sua produzione è stata curata da Micheal Patrick King, Darren Star e Sarah Jessica Parker.

La fotografia e il montaggio del film Sex & the city sono stati rispettivamente affidati a John Thomas e a Michael Berenbaum, mentre la scenografia a Jeremy Conway. Il film è stato distribuito da 01 Distribution e prodotto per mezzo delle case di produzione Darren Star Productions, HBO Fioms e New Line Cinema. Il cast è composto da Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Chris Noth, Jason Lewis, Evan Handler, Jennifer Hudson, David Eigenberg, Willie Garson, Mario Cantone e Lynn Cohen.

Sex & The City: la trama del film

Sex & the city viene ambientato 3 anni dopo rispetto alla fine della serie TV. Carrie sta cercando una casa in cui convivere con Big, mentre Miranda non ha più una vita sessuale soddisfacente con Steve essendo anche stressata per il lavoro. Intanto Charlotte sta crescendo sua figlia cinese e Samantha scorre il suo tempo viaggiando tra New York e Los Angeles. Dopo aver trovato la casa dei loro sogni, Carrie e Big decidono di sposarsi, comunicando il giorno dopo la notizia alle amiche. Carrie comincia a preparare il matrimonio, scegliendo il vestito e il luogo del matrimonio insieme alle amiche. Intanto Miranda scopre che Steve l’ha tradita, poiché quest’ultimo glielo ha confessato e si è rifiutata di perdonarlo.

Samantha scopre di essere attratta dal vicino di casa, mettendo così in dubbio il suo rapporto col compagno, mentre Miranda incontra Big, dicendogli che sposarsi con Carrie potrebbe essere un grande errore. In lui iniziano a sorgere dei ripensamenti, provocando una grande rabbia in Carrie che non lo vede. Le amiche partono per il viaggio in Messico, che doveva essere la luna di miele dei due sposi. A San Valentino Miranda dice a Carrie di aver provocato lei confusione a Big riguardo al matrimonio, e le due finiscono per litigare. Miranda riesce a perdonare il compagno, mentre Charlotte viene accompagnata da Big all’ospedale poiché in procinto di partorire. Carrie viene a sapere di Big, che le ha lasciato detto di contattarlo. La donna visiona le mail d’amore scritte da Big, ma decide di non chiamarlo. I due si incontreranno in seguito e si sposeranno.











