Sexy prof Anna Ciriani candidata a sindaco di Pordenone/ “Politica non salverà mondo”

La sexy prof Anna Ciriani, insegnante di Lettere, ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Pordenone con la lista civica “AmiAmo Pordenone”, attraverso la quale ha deciso di sfidare gli altri due aspiranti primi cittadini, vale a dire il suo omonimo Ciriani (Alessandro) e Gianni Zanolini. Il soprannome che la accompagna le venne affibbiato oltre dieci anni fa, quando in rete comparirono alcune sue foto ad elevato contenuto erotico scattate in occasione della fiera dell’eros di Berlino e finite in rete a seguito della loro pubblicazione da parte di soggetti ignoti.

Nelle istantanee la donna era ritratta nuda e, all’epoca dei fatti, si erano registrate polemiche piuttosto accese. Tuttavia, le istituzioni scolastiche giunsero a stabilire che la professoressa avrebbe potuto continuare a svolgere il proprio lavoro, ovviamente senza comparire più in fotografie o in altri materiali multimediali a carattere spiccatamente sessuale. Peraltro, non si tratta della sua prima discesa in politica: nel 2019 si era candidata con i Popolari per l’Italia in Europa, ma, malgrado i 400 voti ricevuti, non era riuscita a centrare l’obiettivo.

SEXY PROF ANNA CIRIANI CANDIDATA A PORDENONE: “VIVA IL BUONSENSO”

La sexy prof Anna Ciriani, nota anche come Madameweb, punta dunque alla fascia tricolore di Pordenone e sul proprio profilo Facebook ha pubblicato un messaggio rivolto a tutti i suoi potenziali elettori, spiegando che, quando ha maturato la convinzione di candidarsi a sindaco e di creare una sua lista civica, ha operato scelte precise e fondamentali. La prima di esse è stata quella di “voler correre da sola, senza allearmi e fare da gregaria a nessuno. I giochi e gli inciuci politici non mi appartengono ed è mia personale opinione che non sarà la politica a salvare il mondo, ma il buonsenso!”. Proprio il buonsenso è ciò di cui la donna si vuole avvalere in questa avventura, nel rispetto di chi la sostiene, coerentemente al pensiero tracciato dalla sua lista civica, che si fonda su una visione apartitica e apolitica, volto alla soluzione dei problemi e al miglioramento della qualità della vita. “Tutto il nostro programma politico, che io preferisco chiamare progetto per Pordenone, si basa su questo”, ha chiosato Anna Ciriani.

