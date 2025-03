Seydou Sarr, chi è l’attore e protagonista di Io capitano

Tra i grandi protagonisti del film campione agli Oscar, Io Capitano, non possiamo non citare Seydou Sarr. Quella del giovane è una vera e propria scalata al successo, senza però mai dimenticare le proprie origini. Salito alla ribalta nel 2023 con il film Io Capitano diretto da Matteo Garrone e nominato agli Oscar 2024, l’attore senegalese giovanissimo e nato nel 2004 è sbarcato nel mondo del cinema quasi per caso, la sua è una storia davvero avvincente, degna dei migliori film di Garrone.

Venuto al mondo in quel di Thiès, capoluogo dell’omonima regione in Senegal, Seydou Sarr è rimasto orfano di padre durante l’infanzia ed è stato cresciuto – insieme alle sue tre sorelle – dalla madre, che gli ha trasmesso la passione per il mondo della recitazione, ma il suo sogno nel cassetto è sempre stato quello di diventare un calciatore. La vita ha proposto un destino diverso a Seydou Sarr, riuscito a sbarcare il successo grazie alla super pellicola di Matteo Garrone, capace di trionfare agli Oscar.

Seydou Sarr e il sogno di diventare calciatore

Nonostante non sia riuscito a realizzare il grande sogno di diventare un calciatore, il filo diretto che ha unito Seydou Sarr al mondo del pallone si è rivelato particolarmente sottile. L’artista, infatti, nel 2024 è tornato come protagonista al cinema, in questo caso il giovane attore ha vestito i panni di sé stesso nel suo secondo impegno cinematografico, Seydou – Il sogno non ha colore, diretto da Simone Aleandri e uscito nel 2024 con il supporto della Lega Serie A.

Il film racconta infatti la storia di Seydou che, fin da bambino non ha mai abbandonato il sogno di calcare i grandi palcoscenici del calcio, nel film l’attore entra a contatto con diversi talenti dello sport, da Paulo Dybala fino all’ex capitano della Roma Francesco Totti.

