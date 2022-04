Seyma Darouich, fidanzata con Luca Onestini?/ Dopo Cristina Porta spunta il gossip!

Seyma Darouich è la nuova fidanzata di Luca Onestini? Le voci si rincorrono sul web e sui social, da quando l’ex tronista ha rotto definitivamente con la giornalista spagnola Cristina Porta. In molti sono pronti a scommettere che il fratello di Gianmarco non abbia perso troppo tempo a piangersi addosso e che stia gettando le basi per una nuova relazione con la fotomodella bolognese. I primi rumors sono rimbalzati dalla pagina social veryinutilpeople, secondo cui ci sarebbe stato un avvicinamento molto intenso in discoteca con Seyma Darouich. I diretti interessati sarebbero apparsi particolarmente complici e questo fa pensare a qualcosa di grosso in vista. Eppure nessuna conferma è arrivata dall’ex gieffino e dalla fotomodella bolognese, che hanno scelto la via del silenzio, non commentando i rumors di gossip.

Luca Onestini, sorpresa al fratello Gianmarco/ Soleil Sorge 'rovina' tutto?

Luca Onestini fidanzato con Seyma Darouich? L’ex gieffino non perde tempo, fan dubbiosi

Parlare di fidanzamento tra Luca Onestini e Seyma Darouich è senza dubbio affrettato, anche se in molti non si stupirebbero della velocità con la quale il modello avrebbe voltato pagina. Non molte settimane fa, infatti, il fratello di Gianmarco è stato messo alla porta dalla fidanzata Cristina Porta, con la quale a quanto sembra ha chiuso ogni rapporto, pur ammettendo di soffrire ancora molto. “Tutto questo mi fa molto male e non me lo merito. Basta bugie. Ieri abbiamo parlato e abbiamo deciso che non può continuare così. Ognuno vada per la sua strada separatamente”, ha raccontato recentemente Luca Onestini sul proprio profilo Instagram. Adesso, quindi, è l’influencer è tornato nuovamente sul mercato.

LEGGI ANCHE:

Luca Onestini e Soleil: perché si erano lasciati?/ "Non ricordo più chi sia"Soleil Sorge faccia a faccia con l'ex Luca Onestini/ Barbara D'Urso gli tende la "trappola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA