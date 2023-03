Sfera Ebbasta: “A mio figlio voglio insegnare il rispetto”/ “Trapper grazie a…”

A “La Tv dei 100 e Uno” si realizza il sogno di uno dei bambini, che aveva chiesto di incontrare Sfera Ebbasta. Il trapper, ospite del programma, racconta: “Non solo i soldi fanno la felicità ma sicuramente aiutano”. Da pochi mesi, Sfera è diventato padre di Gabriel: “Sono papà, mio figlio ha sette mesi. A mio figlio voglio insegnare il rispetto per gli altri, per sé stesso. Gli vorrei insegnare a essere tenace tanto quanto lo sono stato io, anche se a volte potrebbe pensare che sia troppo difficile farcela”.

“I miei pezzi? Una volta gli ho fatto vedere uno dei miei video ma è ancora piccolo. Però glieli farò vedere, voglio che sappia chi sono” rivela l’ospite, che poi prosegue: “Io da bambino ero un bel peperino. Mio padre è sempre stato appassionato di musica, mi ha indirizzato verso il rock. Mentre mia madre mi ha indirizzato verso la musica italiana. E io sono uscito trapper“.

Sfera Ebbasta: “La passione per il rap nata da Eminem”

Per Sfera Ebbasta, a “La Tv dei 100 e Uno”, anche un “commento” sui social e sui suoi tanti follower: “Sicuramente sono responsabile in parte, poi ogni ragazzo ha la famiglia, gli amici, la sua cerchia… Io influenzo i comportamenti degli altri? Sicuramente non è proprio così che funziona, se uno guarda Gomorra non diventa camorrista”. Per l’artista, l’amore per la musica è nato da un film: “La mia passione per il rap è nata da Eminem. Fece un film che mi colpì talmente tanto che decisi di fare il rapper.”

