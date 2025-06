Se qualcuno nutrisse ancora dubbi sulla fine della relazione tra Sfera Ebbasta e Angelina Lacour, adesso sembra arrivata una conferma indiretta, ma piuttosto esplicativa. Poco fa, infatti, il portale Webboh ha pubblicato alcune foto esclusive che ritraggono il celebre rapper mentre passeggia per le vie di Milano in compagnia di una nuova ragazza. E, tra l’altro, non si tratta di un volto sconosciuto. Difatti, la giovane in questione è Martina Smeraldi, nota attrice italiana di film per adulti e influencer molto seguita sui social.

I fan più attenti del trapper la ricorderanno anche per la sua voce all’interno del brano Over, contenuto nell’album di Shiva e Sfera uscito recentemente. Negli scatti, si vede lui camminare davanti, seguito da Martina, con i capelli sciolti, jeans attillati e una maglia velata nera. Con loro, poi, c’era anche un cagnolino. Insomma, i due sembrano conoscersi bene e da tempo, ma al momento non è chiaro se tra loro ci sia qualcosa di più o se si tratti semplicemente di un’amicizia speciale.

Sfera Ebbasta e Angelina Lacour: la verità sul loro rapporto

Sfera Ebbasta e Angelina Lacour si sono conosciuti nel 2019 e tra loro è scoppiata subito una forte passione. La relazione è rapidamente diventata seria, tanto che i due si sono fidanzati ufficialmente e, nel 2022, è nato il loro primo figlio, Gabriel. Per anni la coppia si è mostrata affiatata e molto attiva sui social, condividendo momenti di vita privata con i fan. Tuttavia, dopo circa cinque anni d’amore, lo scorso anno hanno iniziato a circolare i primi rumors di crisi, non apparendo più insieme pubblicamente.

Dopo mesi di silenzio e indiscrezioni, Angelina è riapparsa a sorpresa tra il pubblico del concerto di Sfera a San Siro, circa due mesi fa. In quell’occasione ha pubblicato un video in cui si vedeva insieme al piccolo Gabriel, mentre cantavano una canzone del rapper. Il gesto non è passato inosservato, anche perché Sfera ha commentato il post, facendo sperare in un possibile riavvicinamento. A quanto pare, però, tra Sfera e Angelina ormai c’è solo un buon rapporto per il bene del figlio Gabriel. Difatti, adesso lui è stato beccato insieme a Martina Smeraldi, con cui sembra avere da tempo un'”amicizia speciale”.