Sfera Ebbasta compie 31 anni/ Dalle curiosità sul nome d’arte all’incidente nel 2018

Sfera Ebbasta, ecco come nasce il nome d’arte: “Mi ero iscritto su Facebook e…”

L’industria musicale, in tutti i suoi aspetti, negli ultimi 10 anni è stata dominata dalla presenza di Sfera Ebbasta; prima astro nascente dell’arte delle sette note e ora certezza assoluta nel panorama discografico. Il rapper compie oggi 31 anni e, in occasione della recente uscita di X2VR – il suo quarto album – il Corriere della Sera passa in rassegna la sua ascesa passando dagli albori della sua carriera ai successi più recenti.

La prima curiosità su Sfera Ebbasta riguarda il suo nome d’arte; all’anagrafe Gionata Boschetti, ha scelto tale pseudonimo – come riporta il portale – partendo da quando da ragazzino lasciava le sue tag sui muri. La prima parte deriva proprio dalla tag che era solito utilizzare: “Sfera”. La seconda invece è stato lui stesso a raccontare: “Mi ero iscritto a Facebook, ma non volevo dare loro nome e cognome ma Sfera non bastava. Così ho aggiunto per scherzo ‘Ebbasta’ e tutti hanno iniziato a chiamarmi in questo modo”.

Sfera Ebbasta, dal tragico incidente ad un concerto alla nascita di suo figlio Gabriel

Come racconta il Corriere delle Sera, prima di cimentarsi con il mondo della musica, Sfera Ebbasta si è dilettato come elettricista e fattorino delle pizze. Il successo arriva tra il 2011 e il 2012 con le sue prime incisioni pubblicate su Youtube; negli anni a seguire si è poi consacrato facendosi più forte anche di alcuni vicende non proprio idilliache. Il portale ricorda quanto accaduto nel 2018: ad un suo concerto, un incidente provocò la morte di sei persone e da quell’evento il rapper decise di concedersi al silenzio per diversi mesi prima di tornare a dedicarsi alla sua passione, la musica.

Nel 2019 Sfera Ebbasta ha avuto modo di cimentarsi anche con il contesto televisivo nei panni di giudice della tredicesima edizione di X Factor; un esordio vincente dato che a trionfare quell’anno fu proprio una componente del suo roster: Sofia Tornambene. Per quanto concerne la vita privata, il rapper è legato da diverso tempo ad Angelina Fiol Lacour; con la modella ha dato alla luce nello scorso anno il suo primo figlio, Gabriel: “Mi piace l’idea di essere un padre giovane, avere 50 anni quando lui ne avrà 20, andare insieme a Miami. Sarei felicissimo se un giorno vorrà prendere la mia strada”.











