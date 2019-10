Sfera Ebbasta e Andrea Petagna/ Aperto ristorante a Milano “Healthy Color”

Apre oggi il nuovo ristorante a Milano di proprietà del cantante trapper, Sfera Ebbasta, giudice di X Factor 2019, e dell’attaccante della Spal, Andrea Petagna, bomber cresciuto fra le fila del Milan. Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante biancoazzurro, pubblicando sulla propria pagina Instagram una foto in compagnia proprio del cantante milanese: “Dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti – si legge nella didascalia – sognavamo di realizzare insieme qualcosa di unico al di fuori dei nostri lavori. Finalmente tutto ciò si sta realizzando”. Il locale si chiama Healthy Color e si trova in via Moscova, dove tra l’altro lo stesso Petagna ha casa. Si tratta di un locale che ha come base dei propri cibi il poke, (riso più pesce e verdura), e che spera ovviamente di poter trovare la domanda del variegato pubblico meneghino, molto esigente in tema di ristorazione e abitudini culinarie.

SFERA EBBASTA E ANDREA PETAGNA: APERTO RISTORANTE A MILANO

Si tratta di un locale molto colorato, che fa del cibo salutista ma anche della sostenibilità e dell’energia, le parole chiave. Petagna e Sfera, spiegano infatti all’unisono, come riporta La Gazzetta dello Sport: “Una proposta equilibrata, sana e salutare”. I due si conoscono da tempo e spesso e volentieri li si vede assieme su Instagram, negli scatti social. La notizia che Petagna e Sfera avrebbero aperto un locale era circolata già da qualche mese a questa parte, e ora il loro sogno si è finalmente concretizzato. Petagna non manca mai ai concerti del re del trap, e viceversa, Sfera esulta spesso e volentieri in compagnia del bomber della Spal. Un’annata, quella del 2019, che si chiude quindi alla grande per i due amici, con il centravanti biancoazzurro che ha terminato lo scorso campionato con il suo record personale di gol, ben 16 marcature, e che in questa stagione ha collezionato tre reti in 7 gare. Sfera, invece, sta vivendo la nuova esperienza di X Factor, e nel contempo starebbe lavorando al suo nuovo album in uscita molto probabilmente l’anno che verrà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA