Sfera Ebbasta si è lasciato con Angelina? La coppia non si mostra più insieme, i follower temono che la favola sia arrivata all’epilogo.

Sfera Ebbasta e Angelina potrebbero essersi lasciati. O almeno questo è quello che pensano i fan che nelle ultime ore sono piuttosto preoccupati dai segnali social assai sospetti. Ma è davvero finita tra il rapper e la fidanzata? Andiamo a scoprire cosa sta scatenando il panico tra i loro follower e quali sono gli indizi che vengono dai loro profili Instagram.

Adriana Russo, ex fidanzata di Pippo Baudo spiazza: "Aveva una gelosia morbosa"/ "Rifiutai il matrimonio"

Sfera Ebbasta e Angelina Lacour si sono fidanzati in maniera molto ‘naturale’. Tutto è cominciato quando lei ha commentato una storia del rapper mentre quest’ultimo si trovava con sua madre, e da lì hanno iniziato a messaggiare, per poi conoscersi fino a mettersi insieme definitivamente. Il primo incontro è avvenuto il 30 giugno 2019 quando lui l’ha raggiunta a Ibiza, dove la fidanzata viveva ai tempi. All’epoca Sfera Ebbasta aveva raccontato: “Eravamo in spiaggia. L’ho vista in costume e non me ne sono andato più, Il tempo passava e c’era solo lei“. Insomma, un amore pieno di passione e viaggi, dove con il passare del tempo entrambi si rendevano conto di volere una storia seria.

Leonardo Greco umiliato da hater: "Come ti sei ridotto dopo Uomini e Donne"/ Lui sbotta: "Cosa faccio oggi"

Sfera Ebbasta e Angelina Lacour, la foto sospetta e la didascalia che preoccupa i fan

Sfera Ebbasta e Angelina Lacour hanno avuto anche un figlio, segno che il loro amore è davvero molto forte. Negli ultimi giorni, però, alcuni fan della coppia sono convinti di essere di fronte ad una vera e propria rottura. Il motivo? Il rapper ha pubblicato una foto insieme al figlio con scritto “SQUAD“, ma nell’immagine non appare nemmeno l’ombra della compagna. Una casualità? Forse. Resta il fatto che dopo il gesto social tutti si sono domandati dove fosse finita Angelina, e soprattutto perchè Sfera Ebbasta ha deciso di pubblicare una foto con la sua famiglia senza la fidanzata. Alcuni, però, cercano di calmare le preoccupazioni: magari Angelina aveva altro da fare, oppure hanno fatto una scelta di privacy. Chissà.