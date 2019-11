Sfera Ebbasta, gaffe su Radio Zeta a X Factor/ La replica: “Sembrava ti divertissi..”

Ormai Sfera Ebbasta e Malika Ayane ci hanno abituati ad assistere a Live di X Factor piuttosto accesi. Tra i due giudici non mancano mai frecciatine e, infatti, anche il terzo Live ha regalato al pubblico momenti esilaranti in questo senso. È stata però proprio una frase di Sfera Ebbasta a scatenare un po’ di discussione. Il trapper si è infatti reso protagonista di una gaffe per il quale si è poi scusato, a modo suo, nel corso della puntata. Ma cos’è accaduto di preciso? Si è appena conclusa l’esibizione di Lorenzo Rinaldi, elemento della squadra di Malika (ieri eliminato) sulla canzone Baby I Love You dei Ramones quando Sfera fa il suo commento ritenendo che Lorenzo abbia bisogno di qualcosa di “più giovane”. Malika allora replica “”Strano che dici così visto che questo brano spesso lo passano almeno cinquanta volte al giorno in radio”. Ed ecco la frase incriminata del trapper: “Vabbè ma tu che radio ascolti, Radio Zeta?”

Radio Zeta replica a Sfera Ebbasta dopo la sua gaffe

Una frase, quella di Sfera Ebbasta, che farebbe dunque intendere che la radio in questione sia poco moderna. Accortosi della gaffe, Sfera ha allora tentato poco dopo di salvare il salvabile, mandando un saluto speciale: “Vorrei mandare un grande bacio e un saluto a Radio Zeta“, ma è servito a poco. L’emittente ha infatti deciso di replicare attraverso il suo account instagram. In alcune stories viene riproposta una parte di un’ospitata che Sfera fece proprio in radio lo scorso marzo, con tanto di frase sarcastica “Che radio ascolti? Radio Zeta?”. Seguono una foto del trapper sorridente dalla stessa trasmissione con stoccata “…Sembrava ti stessi divertendo”. E ancora un frammento della hit Calipso nella quale Sfera canta “Io non so più dove ho messo il cuore, forse non l’ho mai avuto forse l’ho scordato dentro ad una 24 ore, ma non mi ricordo dove” relegato ad un “ah, ecco perché” che chiude la vicenda.

