Sfera Ebbasta ha ritrovato l'amore dopo la fine della storia con Angelina Lacour: avvistato con una nuova ragazza

Possibile nuovo amore dietro la porta per Sfera Ebbasta. Il celebre rapper è finito sotto i riflettori del gossip nelle ultime ore dopo alcuni scatti circolati in rete nel quale si nota il cantante di brani come Cupido e Visiera e becco in dolce compagnia.

Non si hanno particolari dettagli riguardo alla ragazza avvistata insieme al rapper, ma intanto Sfera Ebbasta sembra aver ritrovato l’amore dopo la fine della storia con la storica fidanzata Angelina Lacour, dalla quale l’artista ha avuto anche il figlio Gabriel. Adesso l’amore sembra tornato a bussare ancora una volta alla porta di casa del rapper, che sta cercando di tagliare con il passato e godersi il presente dal punto di vista sentimentale.

Sfera Ebbasta e Angelina Lacour negli ultimi tempi sono stati protagonisti di un tira e molla che nonostante i tentativi di ricucire il rapporto non si è rivelato sufficiente per oltrepassare la crisi. E adesso per entrambi è tempo di guardare avanti.

Sfera Ebbasta e Angelina Lacour, la fine dopo il ritorno di fiamma

La coppia formata da Sfera Ebbasta e Angelina Lacour si è detta addio una volta per tutte, dopo la seconda opportunità che i due hanno tentato di concedersi. Niente da fare però, la storia tra i due si è conclusa e non è un mistero che il rapper stia cercando di rifarsi una vita in amore, mentre la carriera continua a decollare. E chissà che presto non possa arrivare qualche nuova occasione per il cantante, alle prese con una nuova frequentazione della quale però non si hanno ancora molte informazioni.

Riguardo alla ex relazione con Angelina Lacour, Sfera Ebbasta aveva raccontato in una intervista a Vanity Fair: “L’ho vista in costume e non me ne sono andato più. Ero a Ibiza per il compleanno di un amico, ma era un pretesto. Volevo conoscerla e capire se c’era feeling: c’è stato”.