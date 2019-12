SFERA EBBASTA/ “Io e Sofia? Non ci fremo dire ‘siete andati indietro'” (X Factor 2019)

Nel sesto live show di X Factor 2019 Sfera Ebbasta ha dovuto rinunciare a Giordana Petralia. Oggi, nella sua squadra delle Under Donne può contare soltanto su Sofia Tornambene, che tuttavia, nell’ultimo live, ha realizzato una esibizione che non ha convinto gli altri giurati. La sua performance sulle note di I Love You di Woodkid è stata infatti criticata da Mara Maionchi e Samuel, secondo i quali la cantante sarebbe stata scarsamente convincente e poco incisiva. Ma in suo soccorso è subito arrivato Sfera Ebbasta, certo che l’esibizione fosse assolutamente all’altezza del suo talento. Il noto rapper, però, ha reso pan per focaccia a Samuel, giudicando non all’altezza l’esibizione portata in scena dai Sierra. Secondo Sfera Ebbasta, la band non sarebbe ricucita ad andare a tempo sulle note di The Ecstasy Of Gold di Ennio Morricone, parere condiviso anche da Mara Maionchi. Una puntata, quella che si è conclusa sette giorni fa, che ha registrato il nuovo ‘tutti contro tutti’ della stagione. Riuscirà Sfera Ebbasta a salvare il suo ultimo talento nella semifinale di questa sera?

SFERA EBBASTA, LA NUOVA STRATEGIA PER SALVARE SOFIA

Per sostenere Sofia Tornambene nella semifinale di X Factor 2019, Sfera Ebbasta ha scelto per lei un brano di Michael Jackson, Human Nature; per la My Song, la concorrente delle Under Donne ha invece optato per un successo dei Queen, il celebre brano dal titolo Love Of My Life. “Manco a farlo apposta abbiamo pescato due classici giganti”, ha notato il noto rapper nel video delle ultime assegnazioni. I due brani sono infatti due capisaldi della musica internazionale, e nessuno, neanche il critico più spietato “si permetterebbe di dire che un pezzo dei Queen è vecchio”. Secondo Sfera Ebbasta, “un pezzo dei Queen è classico al massimo, non si può dire che sia vecchio”. E nelle sue parole non manca una piccola frecciatina agli altri protagonisti del parterre, ai quali offrirà due brani classici ma con un sound del tutto rivisitato: “non dobbiamo neanche rischiare di sentirci dire ‘siete andati troppo indietro'”, dice sfera Ebbasta, formulando con astuzia la sua nuova strategia.

GIORDANA: “SFERA EBBASTA? È IL RE DEL TRAP”

Giordana Petralia ha detto addio alla squadra delle Under Donne di X-Factor 13, ma non dimentica chi ha sempre creduto in lei. Nella sua ultima intervista, l’ex allieva di Sfera Ebbasta ha speso parole cariche di affetto per il suo coach, definito, senza mezzi termini, come un fratello maggiore. “Con Sfera è nato sin dall’inizio un rapporto bellissimo, l’ho visto come un punto di riferimento”, svela Girodana a Revenews. “Quando avevo anche una minima difficoltà, mi diceva di superare le mie paure – ricorda l’ex cantante delle Under Donne – come quando ho cantato il pezzo di Travis Scott. Non facevo parte di quel mondo, ma l’ho presa come una sfida con me stessa”. Fondamentale, in quell’occasione, il contributo del suo coach: “Sfera che è per me il re della trap mi ha detto che gli ho fatto venire la pelle d’oca. Penso che rimarremo in contatto – aggiunge Giordana Petralia – ci siamo sentiti anche su Instagram”.



