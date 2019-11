Sfera Ebbasta/ L’attacco de Il Volo: “esportiamo il bel canto non come la trap” (X Factor 2019)

Il coach della squadra Under Donna di X Factor 2019, Sfera Ebbasta, è stato anche attaccato duramente dal trio Il Volo. Sul settimanale Nuovo sono state riportate le dichiarazioni dei tre cantanti, Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, che hanno affermato “Cantiamo ed esportiamo nel mondo la cultura italiana tradizionale, quella del bel canto che, con tutto il rispetto, non è il trap di Sfera Ebbasta, ma la melodia così come è nata molti anni fa. Ogni artista è libero di esprimersi. Ma forse, a volte, bisognerebbe controllare i testi perché alcuni messaggi che si mandano ai giovani sono brutti. Non è che non accettiamo il cambiamento musicale, ma noi facciamo altro. La nostra è una musica senza tempo e non morirà mai. La moda cambia, la musica no. La nostra chiave è il pop lirico e la via da seguire per noi è quella lì”. Per rivedere il dibattito tra Sfera Ebbasta e Samuel durante i commenti sull’inedito di Giordana clicca qui.

Sfera Ebbasta, X Factor: così una settimana fa

L’ultima puntata di X Factor 2019 non si è conclusa bene per il coach Sfera Ebbasta e per le concorrenti del team Under Donne. Una delle concorrenti della sua squadra, Giordana Petralia, ha terminato il quinto Live Show di X Factor 2019 al ballottaggio. Dovrà, infatti, affrontare il concorrente che durante questa settimana otterrà il minor successo in termini di download e riproduzioni del suo singolo nelle piattaforme digitali. Durante il quinto live, la cantante si è esibita con l’inedito ‘Chasing Paper’, scritta dalla celebre cantautrice australiana Sia. Tutto l’entusiasmo dell’artista stessa e del suo coach Sfera Ebbasta è stato però smorzato dai commenti degli altri giudici. Mara Maionchi dice la sua sull’inedito di Giordana ‘Meno forte la canzone che sia di Sia o di chi sia’. Allo stesso tempo, anche il coach della categoria gruppi, Samuel Romano, ha mostrato dei dubbi in merito. Il cantante dei Subsonica non ha per niente apprezzato l’interpretazione di Giordana, affermando ‘Ho semplicemente sentito un pezzo di Sia cantato da Giordana, purtroppo Sia quando fa degli acuti è difficile emularla’.

A tale commento, Sfera Ebbasta ribatte ritenendosi completamente soddisfatto della sua performance, sottolineando che Giordana abbia una marcia in più e per questo le è stata data la possibilità di cantare un pezzo scelto per lei da Sia. Samuel non perde occasione per contestare quanto detto da Sfera Ebbasta, aggiungendo ‘Non credo che Sia abbia chiamato per dire ‘voglio dare un pezzo a Giordana”, bensì gli artisti mettono a disposizione delle case discografiche alcuni brani che però, come aggiunge il coach di Giordana, devono approvare. Sfera Ebbasta si è battuto con le sue parole per far capire le potenzialità canore della cantante, nonostante ciò, la cantante non ha avuto accesso diretto al sesto Live Show di X Factor 2019, ma dovrà affrontare il ballottaggio per accedere alle due manche previste nel sesto Live Show in onda giovedì 28 novembre 2019 su Sky Uno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA