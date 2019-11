SFERA EBBASTA/ “Le Under Donne? Calcolando dove sono arrivate, spero…” (X Factor 2019)

Sfera Ebbasta torna questa sera a X Factor 2019 per difendere la squadra delle Under Donne dalla nuova eliminazione. Il trapper, lo ricordiamo, oggi può contare soltanto su due talenti, Giordana Petralia e Sofia Tornambene, entrambe alle prese, nel quinto live di questa sera, con un inedito. “Questa è la vostra canzone, o spacca o non spacca”, spiega il celebre coach nel daily di X Factor, esortando le sue allieve a dare il meglio nella loro nuova avventura musicale. Dal suo punto di vista, entrambe possono contare su brani veramente incisivi, in grado di traghettarle nel mondo della musica passando per la porta principale. Ma a scatenare l’entusiasmo di Sfera Ebbasta è soprattutto l’inedito di Giordana Petralia, un brano dal carattere incisivo, che può segnare indelebilmente il suo percorso: “ho sentito il pezzo e ho detto: ca*zo – ricorda Sfera Ebbasta – quando mi arriva un inedito così, che devo solo cantare?”. L’emozione di trovarsi di fronte a una giovane cantante sul punto di realizzare tutti i suoi sogni ha scatenato, però, i suoi ricordi; il noto cantante ha infatti ripercorso i suoi primi passi nel mondo discografico, senza nascondere un pizzico di tristezza: “il mio primo inedito sul mercato stato “Per davvero”, ma quando ho fatto quella canzone – spiega Sfera – in realtà non è che stavo troppo bene”.

SFERA EBBASTA: “IL MIO PRIMO SINGOLO? È ANDATA MEGLIO QUANDO…”

Sfera Ebbasta parla per la prima volta del suo primo inedito, ricordando con un pizzico di malinconia che, in occasione del lancio, non era nel pieno della sua forma: “mi è iniziato ad andare meglio dopo che la canzone è uscita e sono cominciati ad arrivare i rapirmi risultati”, spiega il noto trapper in uno degli ultimi daily di X Factor 2019. Oggi, però, spera che lo stesso destino possa toccare anche alle sue due allieve, che nel corso della loro avventura musicale nel talent di Sky hanno già dimostrato di avere talento da vendere. “Calcolando dove sono arrivate – spiega infatti Sfera Ebbasta – è scontato dire che uno spera che vinca una di loro due, però – aggiunge – da ora in poi, quello che succederà saranno solo cose belle”. Cosa accadrà nel corso del quinto live in onda questa sera? La scorsa settimana, lo ricordiamo, Sfera si è mostrato particolarmente critico nei confronti dei gruppi di Samuel, bocciando, in particolare, l’esibizione dei Sierra. Il duo, infatti, si è esibito con una reinterpretazione di uno dei successi più amati dei Red Hot Chili Peppers, “Show”, ma la loro performance è stata giudicata dal coach piuttosto piatta. Ma Sfera Ebbasta si è dimostrato particolarmente critico anche nei confronti degli eliminati Seawards, rei di essere stati troppo frettolosi nella presentazione del loro singolo. Samuel gli renderà pan per focaccia?

