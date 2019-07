“SFERA EBBASTA MALEDUCATO E ARROGANTE”/ Un giornalista contro il rapper sui social

Una nuova polemica si è abbattuta su Sfera Ebbasta, il rapper coach della prossima edizione di X Factor. In queste ore, infatti, su Facebook un utente ha pubblicato un lungo post in cui ha descritto il cantante come “arrogante e maleducato” dopo averci condiviso un volo Easy Jet diretto all’isola di Creta in Grecia. Parole pesantissime quelle scritte da questo utente che ha scritto: “Pensavo già che fosse una brutta persona, ma dopo essere stato suo compagno di volo posso affermarlo con certezza: arrogante, maleducato, sempre servito e riverito dagli schiavetti della sua crew del ca…che non hanno neppure spento i telefoni in fase di decollo, perché dovevano postare messaggi sul live di questa sera. In tutto e per tutto coerente con il suo copione”. Non solo, l’utente ha anche sottolineato come Sfera non avesse acquistato lo speedy boarding, ossia la possibilità di superare le file, ma di averne ugualmente usufruito essendo personaggio pubblico.

Michele Ficara Manganelli critica Sfera Ebbasta: “gli hanno regalato la prima fila”

“Ma in qualità di personaggio noto, per motivi di sicurezza, gli hanno regalato la prima fila. Grazie a Dio nessuno si è voluto fare selfie con lui” ha detto l’utente che, sbirciando il profilo Facebook, presenta delle credenziali di tutto rispetto: Financial adviser presso Bitcoin, direttore editoriale di Asso Digitale, precedentemente giornalista presso Adnkronos e Media Consultant per ANSA.it. L’utente, infatti, è seguito da 1137 seguaci e in passato ha partecipato anche a diversi programmi televisivi tra cui “Porta a porta” di Bruno Vespa. Per la serie non ci troviamo di fronte ad un utente alla ricerca di fama o visibilità sui social. Naturalmente il contenuto, essendo stato pubblicato su Facebook, peraltro da parte di un direttore di una testata giornalistica, ha immediatamente fatto il giro del web facendo finire il nome del rapper nuovamente nell’occhio del gossip.

I commenti sul web: “Bro, hai postato cringe”

In tantissimi hanno commentato il post schierandosi a favore di Sfera Ebbasta con commenti del tipo “Spinge i chili da quando ha quindici anni” oppure “E’ trap bro” e “Bro, hai postato cringe”. C’è anche chi ha difeso Sfera scrivendo: “Penso che la gente pur di vendere scrive della cavolate che non sono vere. Sfera potrà potrebbe anche essere arrogante o maleducato ma fino ad un certo punto. Diciamo che l’invidia di certe persone è proprio alla base, nei confronti di Sfera” oppure “Michele Ficara Manganelli in Italia direi che ci sono problemi peggiori. Invece di concentrarci su Sfera e di quello che fa, concentratevi a cambiare l’andamento dell’Italia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA