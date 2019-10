Sfera Ebbasta, nuovo singolo in uscita/ Si chiama “Gigolò” feat Lazza e Plaza

Nuova musica in arrivo per Sfera Ebbasta , il giudice di X Factor 13 che a sorpresa su Instagram ha pubblicato un audio del nuovo singolo in uscita domani a mezzanotte. Si tratta di “Gigolò”, il nuovo brano firmato con Lazza e Plaza e destinato a conquistare la classifica streaming e non solo. Immediata la reazione da parte dei fan del trapper che hanno prontamente commentato l’audio con grandissimo entusiasmo. “Quanto siete forti” scrive un utente a cui seguono i commenti di tantissimi altri follower che scrivono: “che mina in arrivo”, “boia!” e “hit”. Non mancano i commenti contrari come quello di un utente che scrive “famme senti la parte di plaza no la tua”, ma dovrà accontentarsi al momento di questo breve audio visto che “Gigolò” uscirà domani completa.

Sfera Ebbasta: “prima dei riflettori c’è stato il periodo di no”

Il successo di Sfera Ebbasta oramai è sotto gli occhi di tutti, ma anche il trapper prima di arrivare alla grande popolarità ha vissuto i classici momenti no. A rivelarlo è stato proprio il cantante durante un’intervista rilasciata a ControCopertina: “prima dei riflettori e di tutto questo c’è stato il periodo in cui non ho visto un euro e una soddisfazione. E’ una cosa che quasi ti abbatte, ma allo stesso tempo è la tua passione e non riesci a smettere. Quindi dovevo cercare un lavoro, ma la mia testa era totalmente altrove: pensavo solo ad andare in studio e a fare le serate, avevo già la testa proiettata a fare questo”. Per fortuna a stargli accanto in questi momenti difficili e di sfiducia c’era la madre che ha sempre creduto in lui: “Mia madre mi sosteneva, ma mi spingeva comunque a fare qualcos’altro. Allo stesso tempo, ha sempre capito il mio pensiero: quando non lavoravo per andare in studio, infatti, lo comprendeva e ne accettava le conseguenze”. E possiamo dire che ci ha visto lungo la mamma, visto che oggi Sfera è uno dei cantanti di maggior successo del panorama musicale italiano approdato quest’anno anche in tv come giudice della tredicesima stagione di X Factor.

Sfera Ebbasta a X Factor 13: “è una cosa nuova per me”

L’esperienza di X Factor 13 ha rappresentato qualcosa di nuovo ed inaspettato per Sfera Ebbasta. Il trapper, dopo la tragedia di Corinaldo, ha deciso di accettare la proposta pronto a mostrarsi per quello che è. Durante un’intervista rilasciata a Rumors.it, il trapper ha detto: “Per me X Factor era una cosa nuova, che mi avrebbe messo alla prova e che mi avrebbe potuto portare del bene: ho pensato che sarebbe stato stupido rinunciare”. A chi gli domanda che tipo di giudice si sente, il trapper ha detto: “essendo me stesso, lo Sfera di sempre: con tutto ciò che è stato detto su di me, posso anche dire lo Sfera che non vi aspettate”. Sicuramente l’avventura come giudice di XF13 ha rappresentato per il trapper una nuova sfida a cui non ha potuto dire di no: “sono molto ambizioso e non mi piace fermarmi: in linea di massima quando mi si presenta davanti una nuova sfida, mi piace coglierla”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da $€ 📈 (@sferaebbasta) in data: 2 Ott 2019 alle ore 11:19 PDT

