Rissa e insulti al concerto di Sfera Ebbasta, che reagisce male: “Non sapete divertirvi! Siete dei babbi. Ecco perché nessuno vuole venire a suonare”

Episodi del genere non capitano durante i concerti di molte personalità del mondo della musica come Giorgia, Elodie e Annalisa eppure è successo durante una delle serate con Sfera Ebbasta protagonista all’Arena della Versilia al Cinquale (provincia di Massa Carrara). Ma cos’è successo durante la serata di sabato 2 agosto?

All’ultimo brano della serata a un certo punto il trapper ha dovuto interrompere quello che stava facendo perché è scoppiata una rissa: un gruppo di ragazzi è stato coinvolto in un alterco tra calci, pugni e insulti, volati anche in direzione dello stesso cantante sul palco, che ha provato a calmare gli animi con un appello che però non ha minimamente sortito gli effetti sperati.

Sfera Ebbasta si arrabbia e fa un appello: “Non sapete divertirvi”

All’Arena della Versilia al Cinquale c’è stata una rissa al concerto di Sfera Ebbasta. Sono volati calci e pugni e anche degli insulti indirizzati al trapper (chi è la fidanzata?) quando ha cercato di calmare le acque: “State fermi, per favore. Qualcuno ha deciso di rovinare l’ultimo pezzo. Questo è il motivo per cui la gente non ha voglia di venire a suonare”.

Ma la rabbia del trapper non è finita qua perché ormai la serata era rovinata: “Non sapete divertirvi. Ci sono bambini e ragazzi, siete dei babbi”. Dopo di che ha deciso di abbandonare il palco in maniera definitiva. Ovviamente c’è stata la condanna da parte del popolo del web che considera ancora i concerti come degli eventi dove ci si dovrebbe divertire lasciando le mani apposto.

