Sfera Ebbasta, Under Donne/ Bootcamp: quali concorrenti agli Home Visit? (X Factor 13)

SFERA EBBASTA, CHI SCEGLIERÀ PER GLI HOME VISIT?

Sfera Ebbasta, puntata dopo puntata, sta diventando uno dei protagonisti assoluti di questa edizione di X Factor 13: il 27enne trapper milanese, infatti, dopo le polemiche che ne hanno accompagnato l’esordio nel talent show di maggior successo della televisione italiana si sta ritagliando pian piano un ruolo grazi anche a Mara Maionchi che gli siede accanto e che fa da (involontaria?) spalla comica nei loro siparietti. In questo modo l’idolo delle nuove generazioni e che di fatto ha sdoganato un genere musicale nel panorama nostrano non solo si sta imponendo come uno dei più simpatici fra i giudici ma anche quello le cui scelte spesso vengono avvallate dal pubblico ma pure come uno dei ‘candidati’ alla vittoria finale grazie ai talenti che avrà in squadra. Come è noto, dopo le Auditions sono state svelate le assegnazioni e se a Malika Ayane sono toccati gli Under Uomini, a Mara Maionchi gli Over e a Samuel dei Subsonica i Gruppi, a Sfera Ebbasta toccherà ‘allenare’ le Under Donne: e stando ai bookmakers nostrani, pare che sia proprio la sua squadra la favorita, godendo delle quote più basse assieme a quella della Maionchi, distanziando invece gli altri due giudici.

SFERA EBBASTA SORPRESO DA UNO DEI CONCORRENTI

Nel corso dell’ultima puntata Sfera Ebbasta, che ha cominciato a prendere sempre più sicurezza e a essere smaliziato nei suoi giudizi sui giovani talenti in gara, senza essere mai sferzante nei giudizi, pare essere stato fulminato sulla classica Via di Damasco da uno degli artisti in erba che si sono esibiti. Si sta parlando di Michele Sette, giovane ragazzo romano che però è originario della Costa d’Avorio e che vive nel nostro Paese da quando è stato adottato a circa un mese di età: la sua versione di “We were raised under grey skies” di JP Cooper (brano in cui ha ammesso di rivedersi) ha sorpreso infatti tutti e se Samuel Romano dei Subsonica si è detto sorpreso, il suo collega Sfera Ebbasta non ha lesinato nemmeno i complimenti e ha detto che quella di Michele è una voce “mai sentita prima” e dando assolutamente il suo pollice in alto all’esibizione dell’artista che, con chitarra e appunto voce, ha entusiasmato pure il pubblico del talent show.

SFERA EBBASTA: IL TRAPPER “PIZZICATO” CON LA SUA NUOVA FIAMMA

Intanto negli ultimi giorni si è riacceso il gossip su Sfera Ebbasta e la sua presunta fidanzata, ovvero quella Angelina di cui si parlava già a inizio estate dopo che i due erano stati paparazzati assieme. La nuova fiamma del trapper classe 1992 infatti seguirebbe l’artista in ogni tappa del suo tour e di lei si sa che vive a Ibiza ma che, per lavoro, spesso è a Milano dove potrebbe esserci stato l’incontro “galeotto” e che ha dato il via alla loro storia, peraltro fino ad ora poco pubblicizzata sui social e che dunque avrebbe tutta l’aria di non essere solo il classico flirt estivo. Di recente Sfera Ebbasta e la ragazza, molto attiva sui social e con un discreto numero di follower, sarebbero stati pizzicati in Germania nel corso di una breve puntatina ma, con le registrazioni di X Factor in ballo, forse non è ancora il momento giusto per uscire allo scoperto e per adesso i loro rispettivi profili si mantengono per così dire ancora “abbottonati”…





