Sfera Ebbasta, Under Donne/ Quali concorrenti porterà al Live Show (X Factor 13)

Sfera Ebbasta, oggi le scelte per il Live Show della categoria Under Donne

Si vola a Berlino e Sfera Ebbasta ha scelto di portare le sue Under Donne al Flux Club a X Factor 13. Un locale underground che ha scelto per le nuove esibizioni che vedremo stasera alle Home Visit e dove vedremo le cantanti al fianco di Dardust, producer elettronico e compositore che avrà il compito di accompagnare le concorrenti al piano. Come se la caveranno le cinque artiste in erba che il giudice rapper ha confermato durante i Bootcamp? Lo scopriremo fra pochissimo e sembra che Sfera abbia voluto fare il pieno di emozioni e viaggi prima di affrontare la trasferta berlinese. Nell’ultima settimana lo abbiamo visto infatti a New York, Las Vegas e persino in California. Tutto documentato sul suo profilo Instagram, naturalmente. Le Storie invece ci confermano una delle notizie più clamorose degli ultimi giorni: Sfera ha deciso di aprire un locale salutista a Milano con Andrea Petaglia, calciatore di Serie A. Si chiamerà Healthy Color, un food corner eco-friendly e 100% alcol free, come sottolinea l’Ansa. “In una società sempre di corsa nutrirsi in modo corretto non è mai facile e scontato. Da sportivi e amanti della forma fisica Healthy Color nasce proprio dalla volontà di proporre una valida alternativa nello scenario dei corner food attraverso una proposta che sia il più possibile equilibrata e salutare”, hanno dichiarato i due soci e amici.

Sfera Ebbasta, X Factor 13: pregiudizi già annullati

Sfera Ebbasta è riuscito ad annullare i pregiudizi che lo hanno accompagnato nella fase iniziale di X Factor 13. Non è stato semplice prendere il posto di Fedez ed entrare a far parte di un talent di questo stampo, che comporta diverse responsabilità e rischi. Superata la prima diffidenza, adesso il pubblico lo adora e lo osanna. Anche se ovviamente non è di certo in grado di oscurare la più popolare Mara Maionchi. Qualcuno però non è d’accordo, come Selvaggia Lucarelli, che ha cinguettato la sua opinione: “Non ha lo spessore, il linguaggio, la maturità e l’autorevolezza per fare X Factor. Ci sono stati altri giudici a cui mancava uno o qualcuno di questi elementi, ma mai uno che non ne possedesse nessuno, contemporaneamente”. Secondo i più invece Sfera è il vero vincitore del talent di Sky Uno, una vera star che è riuscito a trasmettere simpatia e professionalità e che alla fine sembra pure aver fatto delle scelte fortunate anche per la selezione delle sue Under Donne. Sarà sua la vittoria finale? Le premesse ci sono tutte.

