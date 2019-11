Sfera Ebbasta, X Factor 2019/ Angelina Lacour è lei la nuova fidanzata…

Sfera Ebbasta:”Spero di fare una buona impressione però… l’importante è esserci”

Sfera Ebbasta ha un suo chiaro “credo”: “Che se ne parli bene o che se ne parli male l’importante è che se ne parli”, così risponde intervistato da Gingergeneration.it, alla domanda dei pregiudizi sulla sua persona e il ruolo di giudice ad X Factor 2019. “Spero di fare una buona impressione però… l’importante è esserci”, aggiunge. “Quelli che pensavano male hanno avuto modo di ricredersi – precisa ancora il trapper – Sono contento, sta andando alla grande e per ora va tutto bene. I pregiudizi li affronto con freschezza. Ho scelto la mia squadra per le loro esibizioni. Sono giovani ma non ho ansia… il talento non dipende dall’età, hanno il talento giusto per affrontare questo percorso. Se punto alla vittoria? Spero che vinca una di loro perché fondamentalmente non vinco io… punto alla vittoria perché ho speranza per loro!”, ha concluso. Anche il critico televisivo Aldo Grasso ne ha premiato il percorso, compreso il debutto con i primi Live: “A sorpresa, il più televisivo è parso Sfera Ebbasta, molto più bravo di Fedez e per nulla intimidito dal contesto. Senza le stucchevoli polemiche di alcune edizioni precedenti, la giuria ha saputo riportare lo show nel suo alveo naturale”.

Sfera Ebbasta, il suo “Cupido” ha fatto centro: Angelina Lacour è lei la nuova fidanzata…

Le cose per Sfera Ebbasta stanno decisamente girando per il verso giusto. L’interprete di “Cupido” ha finalmente trovato la sua dolce metà. Lei è Angelina Lacour, la splendida modella argentina con cui era stato di recente paparazzato (mano nella mano) in occasione di un evento pubblico che si è tenuto in quel di Milano. Proprio in queste ore la coppia è uscita ancora di più allo scoperto con la pubblicazione di due video tra le Stories di Instagram sul profilo ufficiale del trapper e giudice di X Factor. Nel primo video la protagonista è proprio Angelina, ripresa in abito da camera mentre è intenta a preparare del sushi. Nel secondo video è Angelina a riprendere il trapper, che appare in cucina a torso nudo. Ma chi è la fidanzata di Sfera? La nuova fiamma ha 24 anni e vive ad Ibiza, dove ha conosciuto il 26enne la scorsa estate. Di professione fa la modella e, proprio per lavoro, viaggia spesso tra Parigi e Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA