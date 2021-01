Sfida nella valle dei comanche/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy (oggi, 30 gennaio)

Sfida nella valle dei comanche va in onda su Rete 4 prevede per il pomeriggio di oggi, sabato 30 gennaio, a partire dalle ore 16:40. Il film è stato realizzato nel 1963 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Allied Artists Pictures mentre la distribuzione in lingua italiana è stata gestita dalla De Laurentiis. La regia del film è stata curata da Frank McDonald con soggetto e sceneggiatura ideati da Edward Bernds, il montaggio è stato eseguito da William Austin con le musiche della colonna sonora firmata da Marlin Skiles. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Audie Murphy, Ben Cooper, Colleen Miller, DeForest Kelley, Jan Merlin, Adam Williams, Susan Seaforth Hayes e Mort Mills.

Sfida nella valle dei comanche, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Sfida nella valle dei comanche. Siamo nell’anno 1875 in un piccolo villaggio dello stato del Colorado dove una banda di rapinatori, guidata da un pregiudicato, decide di far evadere da un importante carcere di massima sicurezza alcuni prigionieri. Tuttavia, questo non si tratta di un atto di clemenza da parte del fuorilegge e non è neppure un tentativo di mettere insieme una banda in quanto il pericoloso malvivente dopo averli liberati fa commettere loro dei crimini per poi ucciderli e intascare la taglia prevista.

Tra le vittime di questa astuta organizzazione, c’è anche un agente di una compagnia governativa che si occupa di investigazioni. La compagnia, dopo aver scoperto quanto successo, decide di inviare uno dei suoi più importanti agenti, Bob Gifford insieme a un altro esperto di nome Nielson. In pratica, Bob decide di spacciare delle banconote frutto di una rapina per poi essere catturato e imprigionato. Una volta che sulla sua testa pende un’importante taglia, il malvivente insieme alla sua banda riescono a farlo uscire di prigione per mettere in essere il solito meccanismo.

Purtroppo, sembra che la vera mente di questa banda si nascondi misteriosamente tra la società civile della piccola cittadina dello stato del Colorado. L’agente segreto che si è inserito all’interno della banda poco alla volta riesce a ottenere il supporto di alcuni malviventi che vorrebbero avere una vita serena, per cui grazie anche all’altro agente riuscirà a mettere in essere una trappola per smascherare la vera mente della banda e soprattutto quell’organizzazione che da diverso tempo sta dettando legge in quella zona del Colorado.

