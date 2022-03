Sfida nella valle dei Comanche/ Su Rete 4 il film western diventato un cult

Sfida nella valle dei Comanche andrà in onda domenica 13 marzo alle ore 17.00 su Rete 4. Gunfight at Comanche Creek è un western girato nel 1963 da Frank McDonald. La sceneggiatura è curata da Edward Bernds; il produttore è Ben Schwalb; la fotografia è di Joseph F. Biroc; le musiche di Marlin Skiles e la scenografia di Edward C. Jewell.

Costruito in maniera decisamente classica negli anni è diventato un vero e proprio cult movie. La collocazione nel palinsesto ci fa capire che ci troviamo di fronte a un’opera adatta soprattutto a un pubblico adulto che sa ancora emozionarsi con questo genere.

Sfida nella valle dei Comanche, la trama del film: una banda di rapitori

Il film Sfida nella valle dei Comanche è ambientato nel 1875, nel Comanche Creek, Colorado. Amos Troop capeggia una banda di rapinatori e riesce a far evadere alcuni prigionieri per far commettere loro dei crimini. Una volta usati per i suoi scopi li ammazza per incassare la taglia, che nel frattempo, è lievitata.

La National Detective Agency invia Bob Gifford per fare da esca, seguito dall’agente Nielson. Gifford finge di smerciare banconote, frutto di una rapina, e viene arrestato dalla polizia. La banda lo fa subito evadere e finalmente l’agente vede chi sono i malviventi. Mentre cerca di ottenere altre informazioni, Gifford viene però coinvolto in un assalto a una diligenza e la sua taglia sale. Quindi anche Nielsen deve entrare in gioco poiché la banda libera un altro prigioniero. Come andrà a finire?

