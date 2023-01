Sfida nell’alta Sierra/ Su Rete 4 il film del maestro del western Sam Peckinpah

Sfida nell’alta Sierra, film di rete 4 diretto da Sam Peckinpah

Sfida nell’alta Sierra è un film western del 1962 va in onda oggi, 8 gennaio, dalle 16,55 su Rete 4. La regia è di Sam Peckinpah, gli interpreti sono: Joe McCrea, Randholph Scott, Mariette Hartley, Edgar Buchanan e R.G. Armstrong.

Il film Sfida nell’alta Sierra nel 1992 è stato scelto per essere conservato nella prestigiosa National Film Registry della biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Nel 2005 ha rappresentato un evento speciale durante il Festival di Cannes. Mariette Hartley è un’attrice americana che ha lavorato molto sia al cinema che in televisione e il suo ruolo più importante è quello nella serie televisiva Peyton Place, ha recitato anche in Star Trek, Grey’s Anatomy, La casa nella prateria Law & Order e NCIS.

Sfida nell’alta Sierra, la trama del film

Leggiamo la trama di Sfida nell’alta Sierra. Due amici si ritrovano dopo tanto tempo, ormai vecchi e squattrinati e uno di loro; Steve, propone all’altro Gil, un’ultima impresa, cioè quella di recarsi, in un villaggio di minatori, per conto della banca e portare l’oro dei cercatori alla banca stessa. Se pur riluttante, Gil accetta e chiede la compagnia di un giovane amico, Heck, anche se il piano, ha in realtà un secondo fine, cioè quello di impadronirsi del bottino una volta recuperato.

Durante il viaggio si fermano alla fattoria di una ragazza, Elsa, che non riesce più a vivere con il padre, in quanto molto severo e non le lascia nessuna libertà. La ragazza decide di allontanarsi con il gruppo e di raggiungere il villaggio dei cercatori perché deve sposarsi con uno di loro. Purtroppo, però, la ragazza scopre che il suo futuro marito è molto diverso da quello che pensava e i fratelli sono peggio di lui.La ragazza decide di sposarlo ugualmente, ma la sera stessa in cui viene celebrato il matrimonio, Elsa sta per essere violentata dai fratelli del futuro marito.

I due amici che assistono alla scena, la salvano e la portano con loro, ma i fratelli non accettano questa realtà e decidono di seguirli. Gil e il suo giovane amico Heck, cercano di fuggire con l’oro ma Steve se ne accorge ed insieme decidono di vendicarsi dei 5 fratelli. Segue uno scontro a fuoco dove due dei fratelli rimangono uccisi e gli altri due si arrendono. Tornati alla fattoria di Elsa, scoprono che il papà è stato ucciso. Purtroppo dalla successiva colluttazione si salvano solo Elsa, Gil ed Heck e Steve prima di spirare si fa promettere da Gil di portare a termine la loro missione.

