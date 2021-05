Sfida nell’alta Sierra/ Su Rete 4 il film di Sam Peckinpah (oggi, 4 maggio 2021)

Sfida nell’alta Sierra sarà trasmesso a partire dalle ore 16.55 di oggi, 4 maggio, su Rete 4. Il film, girato nel 1962, è di genere western. Il regista è Sam Peckinpah, mentre tra gli attori protagonisti troviamo Randolph Scott, Joel McCrea e Mariette Hartley. Sicuramente al centro del film c’è il grandissimo regista che è considerato il re del western moderno, autore anche di film d’azione straordinari come Osterman Weekend e soprattutto The Getaway. Il suo film più noto rimane comunque quel Mucchio Selvaggio che è stato protagonista di tantissimi emuli che mai sono riusciti a raggiungere la sua maestosità sia scenica che interpretativa.

Overdrive/ Video, su Italia 1 film con Scott Eastwood: "Action movie poco 'fast'"

Sfida nell’alta Sierra, la trama

Il film Sfida nell’alta Sierra ruota attorno alle vicende di Steve Judd che incontra dopo svariati anni il suo amico Gil Westrum. Un tempo erano giovani e forti, mentre nel momento in cui si incontrano si rendono conto di essere entrambi vecchi e senza soldi. Tuttavia, in memoria dei vecchi tempi, i due decidono di provare a fare un ultimo lavoro insieme: devono, infatti, trasportare un carico di oro per conto della banca del paese ricavato da alcuni minatori. Nonostante inizialmente possa sembrare un lavoro facile, specialmente per due persone come Steve e Gil abituati a tante peripezie insieme, in realtà il lavoro può rivelarsi molto insidioso e difficile da portare a termine. Gil accetta di buon grado e decide di farsi accompagnare da Heck Longtree; i due, però, intendono rubare tutto l’oro una volta concluso con successo il lavoro proposto.

Il vegetale/ Video, su Rai 3 il film con Fabio Rovazzi: "Commedia garbata"

Durante il viaggio i tre uomini si fermano presso la fattoria di Elsa, una giovane agricoltrice che mal sopporta il padre Joshua, troppo severo e che non le lascia la giusta libertà. Elsa decide quindi di approfittare della permanenza degli uomini e di raggiungere il villaggio insieme a loro, unendosi di fatto al gruppo. Il motivo per il quale approfitta del loro viaggio ne è anche un altro: ella, infatti, deve sposarsi proprio con un minatore, ragione per cui è intenzionata a coniugare sia l’utile che il dilettevole, vedendo in questa possibilità di fuga anche una nuova prospettiva di vita lontano dal padre Joshua.

It/ Video, su Italia 1 il film tratto dal libro di Stephen King

Una volta arrivati al villaggio, però, le cose non vanno come previsto: sebbene l’oro venga recuperato senza problemi, Elsa si rende conto che l’uomo che deve sposare è un bruto, e i suoi fratelli altrettanto. Tuttavia, lo sposalizio si celebra ugualmente, ed Elsa si rassegna alla sua vita. La sera stessa, però, Elsa viene violentata da uno dei fratelli di suo marito, e decide così di ribellarsi. Il gruppo, nonostante tutto, decide di intervenire in suo favore, facendola scappare.

Questo gesto sarà in realtà decisamente avventato, poiché tutta la famiglia del minatore si metterà sulle tracce del gruppo con lo scopo di uccidere gli uomini e di riportare a casa Elsa. In una costante e continua escalation di violenza, però, i due amici ed ex sceriffi si renderanno conto di essere troppo vecchi per un mondo ormai così violento e che è destinato a cambiare. Uno dei due morirà, mentre l’altro abbandonerà definitivamente la pistola mettendo così un punto fermo su tutta la storia del west e lasciando così spazio al futuro che non attarderà ad arrivare da lì a poco tempo, sancendo la fine del west.

© RIPRODUZIONE RISERVATA