Sfida oltre il fiume rosso/ Su Rete 4 il film con Glenn Ford (oggi, 30 marzo 2021)

Sfida oltre il fiume rosso andrà in onda oggi, martedì 30 marzo, su Rete 4 alle ore 16.50. The Last Challenge è un film western girato nel 1967 da Richard Thorpe, regista e sceneggiatore statunitense. Comincia la sua carriera come attore sui palcoscenici teatrali nel vaudeville per approdare a Hollywood agli inizi degli anni Venti. Esordisce come attore nel cinema muto, per passare poi alla regia. Inizialmente ha diretto numerose pellicole, soprattutto film western e commedie, per poi passare, negli anni Trenta e Quaranta, al genere avventuroso e ai film musicali. Prosegue, negli anni Cinquanta, con sfarzose pellicole in costume, quali Ivanhoe (1952), Il prigioniero di Zenda (1952), I fratelli senza paura (1953), I cavalieri della Tavola Rotonda (1953), Il figliuol prodigo (1955) e L’arciere del re (1955). Il western Sfida oltre il fiume rosso è il film che sancisce la fine della sua carriera come regista. Il film del 1967 è ispirato al romanzo Pistolero’s Progress di John Sherry (1966); la sceneggiatura è scritta da Robert Emmett Ginna e le musiche sono composte da Richard Shores.

Sfida oltre il fiume rosso, la trama del film

Sfida oltre il fiume rosso è ambientato nel 1877: Dan Blaine (Glenn Ford) è uno sceriffo da passato scabroso. Infatti, è stato un pistolero, rimasto in prigione per cinque anni per aver rapinato una banca. Ora, messa la testa a posto, è lo sceriffo della cittadina di Suwora, nell’ovest degli Stati Uniti. Blaine ha una relazione con Lisa Denton (Angie Dickinson), titolare del saloon della città. La situazione si fa tesa quando Lot McGuire (Chad Everett) sfida a duello lo sceriffo. Lisa cerca in tutti i modi di dissuadere il fidanzato, ma compare Ernest Scarnes, ex-compagno di prigione di Blaine che, a corto di soldi, minaccia Lisa di rivelare in paese che lo sceriffo è un ex-galeotto. Lisa lo allontana, ma ci ripensa e assolda Scarnes per uccidere Lot, che aggira il sicario e lo costringe a rivelargli chi lo vuole morto. Scarnes fa il nome di Lisa. Come andrà a finire?

