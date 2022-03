Sfida Senza Paura/ Su Rete 4 il film con Paul Newman e Henry Fonda

Sfida Senza Paura, film di Rete 4 con la sceneggiatura curata da John Gay

Sfida Senza Paura sarà trasmesso oggi, 31 marzo, su Rete 4 a partire dalle ore 16:40. Si tratta di un film che ha debuttato al cinema durante l’anno 1971 ed appartiene al genere cinematografico drammatico. Il regista di questo film risulta essere Paul Newman mentre la sceneggiatura è stata curata da John Gay.

All’interno del cast del film ci sono alcuni attori internazionali che hanno fatto la storia di Hollywood come Paul Newman, Henry Fonda, Lee Remick, Michael Sarrazin e Richard Jaeckel. Le musiche sono state realizzate da Henry Mancini mentre la fotografia è stata curata da Richard Moore.

Sfida Senza Paura, la trama del film: uno sciopero senza precedenti

Passiamo alla trama di Sfida Senza Paura. In un paese dell’Oregon chiamato Kernville, tutti coloro che lavorano il legno stanno facendo uno sciopero senza precedenti. Tra questi comunque, gli unici che fanno eccezione sono la famiglia Stempler. Questi ultimi vogliono lavorare perché hanno un’azienda di carattere familiare e devono portare avanti la loro attività. Un giorno si unisce a loro anche Leeland, un giovane ragazzo venuto per studiare all’università di paese.

Tuttavia, Leeland non è abituato a questo lavoro e deve scoprire l’amara verità di fare un impiego così difficile. Tra molte difficoltà, Leeland capirà veramente cosa significa essere un boscaiolo e dovrà provare sulla propria pelle cosa significa fare delle scelte che possono far cambiare la vita di una persona, a volte in bene ma a volte anche in male.

