Sfida senza paura/ Su Rete 4 il film di e con Paul Newman (oggi, 18 maggio 2020)

Pubblicità

‘Sfida senza paura’ sarà il film che andrà in onda nel pomeriggio di Rete 4, lunedì 18 maggio 2020 alle ore 16.40. Pellicola statunitense del 1971 diretta da Paul Newman, vede far parte del cast (componenti della famiglia Stamper protagonista del film) Paul Newman nel ruolo di Hank Stamper, Michael Sarrazin nella parte di Leeland Stamper, Richard Jaeckel nel ruolo di Joe Ben Stamper, mentre Henry Fonda è Henry Stamper e Lee Remick interpreta Viv Stamper. Tra gli altri interpreti vanno citati Linda Lawson nel ruolo Jan Stamper, quindi Cliff Potts è Andy Stamper, Joe Maross ha la parte di Floyd Evenwrite e Roy Jenson interpreta Howie Elwood.

Sfida senza paura, la trama del film

Le vicende di ‘Sfida senza paura‘ si svolgono nella cittadina di Kernville, nello stato americano dell’Oregon, dove la grande maggioranza della popolazione si guadagna da vivere attraverso l’industria del legname. Un grande sciopero dei boscaioli mette però in ginocchio economicamente la comunità locale: di questo trae giovamento la famiglia Stamper, che continua a lavorare grazie alla sua organizzazione indipendente, riuscendo così ad aumentare considerevolmente i propri guadagni.

La situazione è però destinata a cambiare al momento dell’arrivo in città di Leeland, figlio del capofamiglia Henry Stamper e della sua seconda moglie, suicidatasi anni prima. Ne scaturirà una situazione di forte tensione familiare, con Leeland che biasima l’isolamento nel quale gli Stamper si sono chiusi, ignorando le esigenze del resto della comunità: nonostante questo, pur controvoglia comincerà a lavorare assieme al resto della famiglia, trovando una sponda per il suo malumore nella cognata Viv, che la pensa come lui riguardo le rudezze della famiglia.

Pubblicità

Un giorno però un terribile incidente costa la vita al padre Henry, col crollo di un grande albero che lo investe in pieno e uccide anche uno dei figli, Joe Ben, che finisce affogato sott’acqua. Il tentativo di salvare il padre risulta vano per Leeland che, assieme all’altro fratellastro rimasto, decide di onorarne la memoria nonostante i contrasti passati, andando a portare a termine un carico di legname che andava consegnato a tutti i costi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA