Sfida senza paura/ Su Rete 4 il film di e con Paul Newman

Sfida senza paura va in onda dalle ore 16.35 di oggi, 20 maggio, su Rete 4. Il film, girato nel 1971 da Paul Newman, vede come protagonisti principali lo stesso Paul Newman ed Henry Fonda, due mostri sacri del cinema che insieme hanno dato vita ad una pellicola di genere drammatico in grado di lasciare il segno. Il film è basato sul romanzo di Ken Kesey di assoluto valore e grande intensità sotto diversi punti.

Sfida senza paura, la trama

La trama del film Sfida senza paura ruota attorno alle vicende di una piccola cittadina situata nell’Oregon denominata Kernville. I boscaioli del posto, infatti, stanno portando avanti una serie di lotte per poter godere di una condizione lavorativa migliore e decisamente più sicura. Tuttavia, gli Stamper (vale a dire una famiglia di pionieri testardi e cocciuti che non vogliono per nulla al mondo rinunciare ai propri guadagni), decidono di continuare a guadagnare ingenti somme di denaro a discapito della popolazione locale, facendo così una vera e propria concorrenza sleale. Mentre i boscaioli scioperano mandando così in crisi tutta quella che è l’economia cittadina, gli Stamper continuano caparbiamente a portare avanti la loro attività, rubando così tutto il lavoro agli altri boscaioli.

Tuttavia, nel corso della storia, si assisterà ad una vera e propria ribalta sociale: mentre gli Stamper godono di buona salute e portano avanti i loro affari a discapito degli altri boscaioli della piccola cittadina immersa nella natura, il capostipite degli Stamper verrà colpito mortalmente da un albero, sottolineando in questo modo la caducità della vita nei confronti delle disgrazie. Anche se si è ricchi, importanti e socialmente affermati, infatti, non è possibile in nessun modo sottrarsi a quelle che sono le logiche contorte e pericolose della vita, mettendo così lo spettatore di fronte a quelle che sono le drammatiche dinamiche che non sempre colpiscono gli ultimi arrivati della società, ma che possono trasferirsi e riflettersi senza eccessivi problemi anche nei confronti delle caste e più elevate e delle persone che talvolta vivono al di sopra del resto della popolazione.

