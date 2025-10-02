Amici 25, cambia il meccanismo per classifiche e sfide: più allievi finiscono a rischio eliminazione, ecco perché e chi vota

Non sono tornate le squadre ad Amici 25, come si è vociferato qualche settimana fa, ma di cambiamenti nel format del pomeridiano, e in particolare nelle sfide, ci sono davvero. Le anticipazioni della seconda puntata, che arrivano da SuperguidaTv, ci svelano che saranno più di due gli allievi che, di pomeridiano in pomeridiano, rischieranno di finire in sfida e, dunque, di essere poi eliminati.

Registrazione Amici 25, puntata 5 ottobre 2025/ Classifiche e chi è finito in sfida: 5 allievi già a rischio

Chi segue Amici sa che, durante la puntata della domenica, ogni allievo si esibisce e ottiene un voto che crea, alla fine, una classifica. L’ultimo in questa classifica, segnato con una barra rossa, finisce in sfida. Quest’anno, non ci sarà soltanto la barra rossa ma anche quella gialla. Saranno infatti a rischio non solo gli allievi arrivati ultimi nel ballo e nel canto, ma anche il penultimo e terzultimo, segnalati appunto con la barra gialla.

Amici 25, Anna Pettinelli distrugge Plasma: "Scarse doti, uguale a mille altri"/ Compito e reazione di Zerbi

Nuovo meccanismo per le sfide di Amici 25: più ragazzi a rischio eliminazione, come funziona

Solo uno tra penultimo e terzultimo finirà però in sfida (per ogni categoria), e a sceglierlo non saranno i giudici esterni, né tantomeno i professori, bensì gli allievi. I cantanti e i ballerini dovranno scegliere chi tra i due a rischio merita di finire in sfida insieme all’ultimo classificato della categoria. Alla fine della votazione, saranno dunque in quattro gli allievi in sfida, e non soltanto due. Per la seconda puntata di Amici 25, sono stati addirittura in 5 a finire in sfida, questo a causa di un ex aequo creatosi per il mancato voto di Penelope, una delle cantanti, che si è rifiutata di fare la sua scelta tra Michele e Flavia, dunque entrambi sono finiti in sfida insieme a Frasa, Anna e Matilde. Un cambiamento che sicuramente mira a creare anche delle dinamiche tra i ragazzi, visto che tali scelte creeranno sicuramente più confronti ma anche malumori.